Juventus | Allegri | ' In questo periodo della stagione il rischio più grande è adagiarsi'

Juventus - Allegri : 'Evitiamo il rischio di adagiarsi. Giocano Perin e Rugani' : TORINO - Max Allegri ha fretta di ricominciare, si presenta con una manciata di minuti di anticipo in sala conferenze, pronto a un nuovo inizio. 'Diciamo che è come fosse la prima dopo la sosta: il ...

Juventus - Allegri : "Comincia un nuovo campionato. Domani qualche cambio" : La prima conferenza stampa del girone di ritorno comincia quattro minuti prima delle 15. "Siamo in anticipo?", chiede Massimiliano Allegri ai giornalisti che s'affrettano a entrare in sala. L'umore è ...

Juventus - Allegri con la guardia alta : 'Rispetto per il Chievo : è una squadra viva' : TORINO - Comincia il girone di ritorno per la Juventus , impegnata domani sera contro il Chievo allo Stadium . Massimiliano Allegri fa il punto: 'È la prima partita per la ripresa del campionato e ...

Juventus-Chievo - Allegri : 'Riprendiamo seriamente il campionato' : LIVE 15:23 20 gen A che punto è la crescita di Dybala? E' un giocatore che ha sempre le sue occasioni, sempre. Magari ora l'azione si conclude in modo più veloce, ma Paulo per noi è importante, ha ...

Juventus-Chievo - la conferenza di Allegri LIVE : LIVE 14:51 20 gen Il Chievo è ultimo in classifica con 8 punti, con una penalizzazione di 3,, insieme al Frosinone è la squadra che ha vinto di meno in Serie A, soltanto un successo in 19 gare, 14:49 ...

Calciomercato Juventus - Allegri potrebbe lasciare la guida al posto di Zidane (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto scrive il noto quotidiano iberico "Don Balon", infatti, Massimiliano Allegri potrebbe chiudere la sua avventura alla Juventus al termine della stagione. Il suo posto potrebbe essere preso da Zinedine Zidane, uomo indissolubilmente legato al club bianconero, con il quale è diventato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Secondo ...

Allegri valore aggiunto della Juventus - ma il suo futuro è un rebus : Uno dei punti di forza della Juventus è Massimiliano Allegri. Arrivato a Torino nel luglio 2014, dopo l'improvviso abbandono di Antonio Conte, ha saputo conquistare a suon di trofei il pianeta bianconero, che in principio era molto scettico sulle sue capacità. Oggi il tecnico livornese vanta un palmares che mira a superare quelli di altri mostri sacri della panchina zebrata del calibro di Trapattoni e Lippi. Il palmares Il suo modus operandi è ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...

Juventus - Allegri ed il tweet del giorno dopo : il tecnico guarda già al futuro : Juventus, Massimiliano Allegri ha twittato come di consueto dopo la gara dei bianconeri in quel di Gedda vinta contro il Milan “Una Coppa che a volte ci era sfuggita per preparare al meglio le sfide di questo 2019“. Un tweet con una foto con il la coppa tra le mani; il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, celebra così il successo in Supercoppa italiana ottenuto ieri sera a Gedda battendo 1-0 il Milan. ...

Juventus - Allegri vince il 10° trofeo alla guida dei bianconeri. Le FOTO delle vittorie : L'allenatore toscano ha conquistato, a Gedda, il 10° trofeo alla guida dei bianconeri. Accolto con scetticismo, ha subito convinto tutti vincendo il primo scudetto. Poi gli altri titoli nazionali, con ...

Juventus - Allegri : 'Abbiamo preso CR7 proprio perché è sempre decisivo' : 'È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare ...

Juventus - Allegri 'Una gara di testa. Ronaldo Lo abbiamo preso per vincere queste partite' : 'Cristiano è il miglior giocatore al mondo e oltre al gol si è mosso molto bene. Ma in generale tutta la squadra ha fatto una buona partita', sottolinea il tecnico bianconero. 'E' stata una partita ...

Juventus-Milan - Allegri : “L’avversario ci ha messo in difficoltà” : JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l’ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: “L’avversario ci ha messo in difficoltà” ...

Juventus Milan probabili formazioni : novità firmata Allegri! : Juventus Milan probabili formazioni- Poche ore al calcio d’inizio della sfida tra Juventus e Milan. Poche novità per Massimiliano Allegri, il quale confermerà il 4-3-3 con Szczensy in porta; occhio alla difesa: la sorpresa potrebbe arrivare dal ritorno in campo dal primo minuto da parte di Cancelo. Il terzino portoghese dovrebbe ritornare in campo […] L'articolo Juventus Milan probabili formazioni: novità firmata Allegri! ...