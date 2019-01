John Coughlin | la misteriosa morte dell’ex pattinatore Usa

vanityfair

(Di domenica 20 gennaio 2019) Aveva 33 anni l’exstatunitense, trovato morto a Kansas City venerdì. È stata la sorella Angela Laune a diffondere la notizia attraverso Facebook e a parlare di suicidio. «Il mio meraviglioso, forte e appassionato fratellosi è tolto la vita. Non ho parole».Sul caso non c’è un rapporto ufficiale della polizia, ma il sergente Jake Becchina ha detto a People che gli agenti hanno risposto a una chiamata per apparente suicidio all’indirizzo dell’uomo.era stato due volte campione americano di pattinaggio sul ghiaccio a coppie, lavorava anche come allenatore e commentatore tv. Per due volte aveva partecipato anche al campionato del mondo. Nelle ultime settimane però era stato allontanato dalle competizioni. Era sospeso in attesa dei risultati delle indagini sulla sua condotta sessuale fatta da SafeSport, organizzazione che analizza questo ...