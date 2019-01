Influenza suina tra i banchi | lunedì scuola chiusa nel Napoletano

Napoli - è allarme Influenza suina - bimbo ricoverato al Cotugno : Un"intera scolaresca del Napoletano è in apprensione per un caso di influenza suina. È allarme nella scuola "Milani" di Caivano, dove un bambino di prima elementare è stato colpito dal virulento ceppo influenzale e adesso è ricoverato nell"ospedale Cotugno di Napoli, dove è tenuto sotto osservazione e sotto trattamento medico per la cura del virus.Gli operatori sanitari hanno convocato gli altri studenti e gli insegnanti che sono stati a ...

Ferrara - morta donna affetta da Influenza suina : Una paziente affetta da virus H1N1 dell'influenza A, è deceduta stamattina nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara.Continua a leggere

Pensano sia un’infezione ma è Influenza suina : a 14 anni è in coma dal giorno di Natale : Robert Brennan, studente inglese di 14 anni, è stato ricoverato il giorno di Natale per una sospetta infezione renale. Ma analisi approfondite hanno rivelato che si trattava di influenza suina e ora è in coma indotto da 9 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Liverpool: "Se riuscirà a risvegliarsi avrà comunque grossi danni permanenti al cervello".Continua a leggere

Georgia : 6 morti per Influenza suina : Test di laboratorio hanno confermato 6 decessi causati dall’influenza H1N1 (influenza suina) in Georgia: lo riferiscono i media locali, che citano il direttore del Centro nazionale per il controllo sanitario e il centro sanitario. Confermati 144 casi d’influenza, tra cui 140 casi di influenza H1N1 e quattro casi di virus H3. L'articolo Georgia: 6 morti per influenza suina sembra essere il primo su Meteo Web.

Muore a 26 anni per Influenza suina e meningite in California : addio a giornalista televisiva : L' influenza suina fa di nuovo paura. L'ultima vittima è una giornalista americana di 26 anni, Bre Payton , morta dopo aver contratto il virus H1N1 e in seguito la meningite . La giovane ...

