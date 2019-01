In tandem da Roma a Pechino | la sfida di Davide | cieco da 19 anni | “Così attraverserò il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) Chi ha detto che per viaggiare servono gli occhi? Del resto, sul nome del cantore del “nostos” per eccellenza, Omero, la possibile etimologia parla chiaro: “ho mè horôn”, “colui che non vede”.Valacchi, 28, una laurea in psicologia, ipovedente dalla nascita eda quando aveva 9, è pronto ad affrontare l’impresa: raccontare e macinare sedicimila km, da, su due ruote, quelle di un. “Il primo me lo regalò mio padre quando persi definitivamente la vista, avevo 14. Mi disse che in bicicletta ci sarei potuto andare comunque, bastava che mi trovassi un compagno”.E se a pedalare si è in tre, la Cina “può essere ancora vicina”. “Contiamo di partire il primo marzo e raggiungerla in otto mesi” spiega. Con lui, a fare da pilota e affrontare il primo tratto fino a Teheran, ci sarà Michele, 37, professione cuoco, ...