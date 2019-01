Il Segreto | anticipazioni puntate spagnole | Prudencio muore?

Il Segreto anticipazioni : Antolina è incinta e Isaac sta per scoprire la verità : Maria Lima (Antolina) in Il Segreto Non c’è pace per gli abitanti di Puente Viejo. Anche questa settimana a Il Segreto non mancheranno, infatti, nuovi imprevisti e colpi di scena destinati a incrinare i già fragili equilibri della cittadina. L’appuntamento con la soap spagnola è dalla domenica al venerdì alle 16.25 su Canale5, e in prime time su Rete4 al martedì sera. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda dal 20 al 25 ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto - Maria avrà un figlio da Fernando? Addio Gonzalo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: figlio Fernando e Maria in arrivo? Gonzalo va via Maria e Fernando avranno un figlio? Ormai si delinea sempre meglio la trama che Aurora Guerra ha nella mente: l’autrice ha voluto dividere la coppia formata da Gonzalo e Maria per far (ri)emergere un vecchio antagonista … Fernando Mesia! Le Anticipazioni […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Maria avrà un figlio da Fernando? ...

Il Segreto anticipazioni : tensione tra FERNANDO e ADELA - ecco perché : Una strana proposta di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) manderà letteralmente in crisi la maestra ADELA (Ruth Llopis) nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto e, se avete letto i nostri precedenti sull’argomento, sapete già che tutto ciò avrà a che vedere con la scuola di Puente Viejo. Eh sì: certo che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sia morta a causa di Gonzalo Castro (Jordi Coll), il Mesia riterrà giusto omaggiare la ...

Il Segreto anticipazioni 20 gennaio 2019 : Elsa chiede ad Antolina cosa è accaduto con Isaac : Antolina teme che Elsa abbia scoperto il suo flirt con Isaac, intanto Raimundo si confronta con Julieta riguardo Fernando. Adela è in ansia per Leticia.

Anticipazioni Il Segreto fino al 25/1 : Isaac scopre che Antolina è incinta : Il Segreto oggi, 19 gennaio, non va in onda su Canale 5 lasciando spazio, come accade ogni sabato, ad Amici di Maria De Filippi. La telenovela spagnola tornerà sulla rete ammiraglia Mediaset domani, a partire dalle ore 16:25, per il tradizionale appuntamento della domenica (come accade per Una Vita e Beautiful). Grazie agli ottimi ascolti conquistati nelle ultime settimane, risulta inoltre confermato anche l'episodio del martedì sera su Rete 4, ...

Il Segreto - Antolina è incinta : anticipazioni trame dal 20 al 25 gennaio : Le soap opera non si fermano mai e, anzi, proseguono la loro corsa sempre più velocemente: Il Segreto è tornato nel 2019 con lo stesso smalto dei cinque precedenti e adesso, tra Julieta, Prudencio, Isaac, Elsa, Antolina, Fernando e Francisca il gioco si sta finalmente facendo duro. E quindi da domenica 20 a venerdì 25 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 16.25. Di seguito tutte le anticipazioni. Il Segreto come Game of ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto al 25 gennaio : arriva Roberto - problemi per i Miranar : Le trame dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra e ambientata negli anni 20’, riescono sempre a stupire. Nelle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, a Puente Viejo metterà piede un amico di Maria Castaneda, chiamato Roberto Sánchez. Quest’ultimo alloggerà alla villa di Francisca Montenegro e sin da subito dimostrerà di avere un rapporto stretto con la figlia ...

anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 20 gennaio 2019: Isaac non è per niente intenzionato ad arruolarsi… Severo e Carmelo fanno capire a Raimundo che sospettano che sia Donna Francisca ad aver inviato le lettere anonime… Isaac chiede ad Adela e a Carmelo di aiutarlo ad ottenere l'esonero…

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Julieta minacciata ad un passo dalle nozze con Saul : Presto Julieta scoprirà che Saul è in realtà ancora vivo e i due decideranno di ufficializzare la loro storia con il matrimonio. Ma a pochi giorni dalle nozze Julieta riceverà temibili minacce.

Il Segreto anticipazioni dal 20 al 25 gennaio : i sospetti di Julieta - Antolina incinta : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Julieta inizia a sospettare Prudencio e seduce Fernando Secondo le anticipazioni de Il Segreto, nel corso della prossima settimana, Fe chiede a Julieta che cosa sta tramando, poiché ultimamente sembra a tutti strano il suo comportamento. Nel frattempo, Raimundo continua a indagare sull’improvvisa scomparsa della moglie, leggendo la sua lettera. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal ...

Anticipazioni Il Segreto : la scomparsa di Raimundo - Julieta si concede a Fernando : Le telenovele spagnole create dall’autrice Aurora Guerra continuano ad ottenere un grande successo anche sugli schermi televisivi italiani. Le Anticipazioni degli episodi de “ll Segreto” che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, ci dicono che non mancheranno i colpi di scena. Raimundo Ulloa, dopo aver pedinato il figlio del defunto Olmo per scoprire se è implicato con la scomparsa della sua adorata moglie ...

Il Segreto anticipazioni 18 gennaio 2019 : Prudencio geloso del rapporto tra Fernando e Julieta : L'Ortega si rende conto della vicinanza pericolosa tra sua moglie e il Mesia e cerca di correre ai ripari.

Il Segreto anticipazioni : cosa succede a inizio febbraio 2019? : Gli episodi della telenovela Il Segreto in onda su Canale 5 a inizio febbraio 2019 saranno densi di importanti colpi di scena; è quindi arrivata l’ora di scoprire tutto quello che succederà grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali delle storie ambientate a Puente Viejo: Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del bambino di Antolina Dato che non riuscirà a mentirle a lungo, Isaac (Ibrahim Al Shami) ...

Anticipazioni iberiche Il Segreto : fiori d'arancio per Julieta e Saul - Gonzalo se ne va : Finalmente la buona stella bacerà due interpreti de Il Segreto. Parliamo di Saul Ortega interpretato dall'attore Ruben Bernal e Julieta Uriarte interpretata da Claudia Galan. La giovane coppia, dopo tanto dolore e ingiustizie, finalmente convolerà a nozze. Un personaggio amatissimo dal pubblico, invece, uscirà di scena. Ma vediamo cosa succederà passo passo. Anticipazioni spagnole Il Segreto di gennaio Le Anticipazioni provenienti dalla Spagna ...