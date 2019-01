Il Principe Filippo - 97 anni - torna alla guida senza cintura - imbarazzo a corte : Divampano le polemiche e gli imbarazzi a corte, in Gran Bretagna , per le bravate alla guida del Principe Filippo , che non sembra volerne sapere di mettere in un cassetto la patente a 97 anni suonati,...

Gb - il Principe Filippo ‘pizzicato’ alla guida senza le cinture allacciate : Il principe non vuole rinunciare alla parente di guida, dopo l'incidente di due giorni fa, dal quale è uscito illeso. Dopo lo shock per la brutta disavventura, il consorte della Regina è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. Ma in questo caso il marito della Regina Elisabetta stava guidando all'interno del parco della sua residenza di campagna.Continua a leggere

Gb - il Principe Filippo beccato al volante senza cinture di sicurezza : Il marito della regina Elisabetta è stato fotografato alla guida della Land Rover due giorni dopo l'incidente automobilistico

Il Principe Filippo torna a guidare dopo l'incidente - senza cintura - : Restano molti dubbi dopo l'incidente di due giorni in cui è stato coinvolto il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta. Quello che dovrebbe essere un incidente molto serio, sembra essere ...

Il Principe Filippo di nuovo al volante e senza cintura dopo l'incidente : Il principe Filippo, 97 anni, è tornato al volante di un'automobile due giorni dopo lo spaventoso incidente da cui è uscito incolume su una strada pubblica nelle vicinanza della residenza reale di campagna di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale). Lo riporta la Bbc precisando che il consorte della regina Elisabetta - che secondo Buckingham Palace dispone tuttora di una patente valida e regolarmente rilasciata - è ...

Dopo l’incidente di sabato scorso ancora guai ‘al volante’ per il Principe 97enne Filippo : ecco cosa ha combinato : Il principe Filippo di Edimburgo a 97 anni non ha nessuna intenzione di rinunciare alla parente di guida. A due giorni dall’incidente stradale dal quale è uscito illeso, il marito della regina Elisabetta II d’Inghilterra, è stato immortalato alla guida senza cinture di sicurezza. I tabloid inglesi hanno pubblicato alcune foto scattate sabato scorso che mostrano il duca di Edimburgo, 97 anni, a bordo della Land Rover Freelander, nella ...

Il Principe Filippo al volante senza cintura - 2 giorni dopo incidente - : A sole ventiquattro ore dallo scontro da cui è uscito illeso, il Duca di Edimburgo, 97 anni, è stato trovato alla guida di un'auto senza che avesse allacciato la cintura di sicurezza

Il Principe Filippo al volante due giorni dopo l’incidente - senza cintura di sicurezza : Il principe Filippo è di nuovo alla guida. Giovedì 17, il consorte della regina Elisabetta era rimasto coinvolto in un incidente con un’altra auto. Lui stava uscendo dalla tenuta di Sandringham e immettendosi in una via più trafficata si è scontrato con un’altra auto: illeso il principe e ferite lievi per le donne che viaggiavano sull’altro veicolo. Illeso anche il piccolo di nove mesi che viaggiava con loro. “Sono stato ...

«Sono rimasto accecato dal sole» - le prime parole del Principe Filippo dopo l’incidente : Elisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni insiemeElisabetta II e Filippo, 70 anni ...

Incidente Principe Filippo - il marito della Regina : “Sono stato accecato dal sole”. Indaga la polizia : “Sono rimasto accecato dal sole“. Così ha detto il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, alla polizia intervenuta dopo l’Incidente in cui è rimasto coinvolto giovedì mentre guidava la sua auto. Uno dei testimoni, Roy Warne, ha detto alla Bbc di aver visto l’auto del principe, una Range Rover, schizzare a tutta velocità attraverso la strada, scontrarsi con un’altra vettura e poi ribaltarsi. Accorso per prestare ...

Il Principe Filippo dopo l'incidente in auto : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Incidente in auto - il Principe Filippo : «Accecato dal sole». Nell'altra macchina due donne e un bambino piccolo : Sono rimasto «Accecato dal sole». Lo avrebbe detto alla polizia il principe Filippo subito dopo l'Incidente stradale in cui è rimasto ieri coinvolto, secondo quanto riporta un...

Incidente per il Principe Filippo - i testimoni : "Avevo il suo sangue sulle mani. Lui urlava : 'Le mie gambe! Non posso muoverle'" : Ore drammatiche a corte per il brutto Incidente che ha coinvolto il 97enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. "Sono stato accecato dal sole": così il principe avrebbe spiegato l'Incidente in auto che lo ha visto coinvolto ieri nei pressi della tenuta di Sandringham. Il reale consorte è sotto shock per quanto accaduto ma non ha riportato ferite e anche le due donne che si trovavano insieme a un neonato di dieci ...

Incidente d'auto per il Principe Filippo : è illeso ma sotto shock : Il marito della regina Elisabetta, che compirà fra pochi mesi 98 anni, era alla guida di una Range Rover nei pressi della...