Il preside è gay | scritta sui muri della scuola a Ravenna Il dirigente del

Ravenna - su scuola scritta “preside gay”. Dirigente : "Non cancello" : Ravenna, su scuola scritta “Preside gay”. Dirigente: "Non cancello" La frase è comparsa al liceo scientifico “Oriani” della città. Il preside Gianluca Dradi su Facebook: “Resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola” Parole chiave: ...

Bolzano - il leghista Pancheri contro i gay : ‘Associazione dei finocchi’. presidente : ‘Non si può dire’. E lui : ‘Sì - non è offensivo’ : “Poi è venuta l’associazione dei… come si chiamano… dei finocchi“. Polemiche a Bolzano per la frase pronunciata dal leghista Kurt Pancheri, in Consiglio comunale, riferendosi agli omosessuali. E che poi ha ribadito il concetto, una volta richiamato dal Presidente Silvano Baratta. “Ma sì che si può dire, non è offensivo” si è difeso nella seduta che, tra le altre cose, doveva discutere il nuovo ...

Primo presidente gay?"Pupillo" di Obama : 0.00 Pete Buttigieg potrebbe diventare il Primo presidente Usa di 'Generazione Y' (nati tra il 1981 e il 1996) nel 2020. Lo ipotizza il Washington Post. Sindaco democratico di South Bend,nell' Indiana,da quando aveva 29 anni. Ora ne ha 36. Figlio di immigrato maltese e madre militare. Laureato a Harvard,stagista di Ted Kennedy, nello staff della campagna per John Kerry. Conosce l'arabo, volontario in Afghanistan. E' gay, si è sposato in ...

Daniela Falanga - prima donna transessuale eletta presidente di Arcigay Napoli : 'Abbiamo incontrato migliaia di ragazzi e ragazze, abbiamo attraversato decine di scuole, modificato l'idea di mondi diversi dal mondo - continua - Abbiamo nutrito di nuove consapevolezze chi ...