Il Napoli doma la Lazio | gli azzurri vincono 2-1 al San Paolo

Ritorna la Serie A : oggi tocca a Roma e Inter - in attesa di Napoli-Lazio di domani : Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine. Le partite della 20^ giornata La prima ...

Napoli - maltempo di fine ottobre 2018 : riapre domani il Parco Virgiliano : A Napoli riapre domani sabato 19 gennaio il Parco Virgiliano, o “Parco delle Rimembranze”, chiuso per ragioni di sicurezza a seguito dei danni riportati nella bufera di vento di fine ottobre. Nelle prossime settimane saranno riaperti alcuni altri parchi cittadini, chiusi in via precauzionale, a partire dal Parco San Gaetano Errico di via delle Galassie nel quartiere Secondigliano ed il Parco del Poggio. Il Virgiliano rimarra’ ...

Squalifica Koulibaly - domani la decisione sul ricorso del Napoli : L'obiettivo è ottenere una sentenza che faccia 'cultura' e 'politica'. O comunque giurisprudenza. A guidare la missione il numero uno in persona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che venerdì, alle ore 13.30, entrerà insieme a Koulibaly nell'...

Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : «Demoralizzato ma non lascio Napoli. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : «E? un attacco alla legalità, alla rinascita di Napoli». Gino Sorbillo, 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri...

Sorbillo dopo la bomba : «Sono demoralizzato ma non lascio Napoli. E domani pizza della legalità in regalo a tutti» : Gino Sorbillo , 45 anni, è ancora scosso: come se sentisse dentro di se il fragore di quella bomba che ieri notte ha squassato l'ingresso della sede storica di una delle pizzerie più famose al mondo. ...

Freddo polare - emergenza neve al Sud : Appennino sommerso - un morto e traffico in tilt. Domani bufere anche a Napoli - Palermo - Bari - Catania - Messina e Taranto : 1/49 Altamura ...

Napoli - palma va in fiamme durante i festeggiamenti : i cittadini intervengono per domare l'incendio : Paura poco dopo la mezzanotte in via Giovenale Posillipo, dove una palma ha preso fuoco durante i festeggiamenti. Le fiamme sono divampate in pochi secondi, avvolgendo il fusto della pianta e mettendo ...

Napoli - domani flash mob per Koulibaly al San Paolo. Ancelotti vuole il riscatto col Bologna : tocca a Mertens e Milik : Napoli - L'imperativo è uno solo. Il Napoli deve ripartire e cancellare la brutta notte di San Siro. Carlo Ancelotti - che oggi ha evitato pure la consueta conferenza stampa di vigilia - ha messo nel ...

Inter-Napoli - domani gli interrogatori. Salvini : "Non chiudere stadi" : Inter-Napoli, domani gli interrogatori. Salvini: "Non chiudere stadi" Tutti sotto i trent’anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un “ruolo marginale” nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a gennaio si terrà un vertice sulla sicurezza con le ...

Il Napoli punta alla sfida di domani sera contro l'Inter : Milik favorito in attacco : Una vittoria di prestigio per mantenere aperto il campionato e per blindare il secondo posto. Carlo Ancelotti punta al colpo grosso domani sera a San Siro contro l'Inter nel Boxing Day italiano, ...

Napoli-Bologna - biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Bologna si giocherà sabato 29 Dicembre 2018 alle ore 18.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Napoli-Spal - biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Spal si giocherà sabato 22 Dicembre 2018 alle ore 15.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Liverpool-Napoli visibile domani su SkySport : possibili formazioni - Insigne titolare : Una grande notte di Champions League attende il Napoli di mister Carlo Ancelotti nella sfida contro gli inglesi del Liverpool, gara valevole per la fase a gironi della massima competizione calcistica europea. La sfida di martedì 11 dicembre 2018 è una partita importantissima per entrambe le compagini, perché deciderà chi delle due avrà accesso agli ottavi di Champions 2018/2019. Dove vedere la partita in tv Liverpool-Napoli. La gara di Champions ...