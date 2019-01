I Retroscena di Blogo | L' inviato dell' Isola dei famosi 2019

I Retroscena di Blogo : Se telefonando Baglioni cerca Salvini... : Dunque giovedì c'è stata una telefonata fra Claudio Baglioni e Matteo Salvini, o meglio il direttore artistico ha cercato il Ministro degli Interni per chiarire le parole da lui dette nel corso di una conferenza stampa e che il capo del dicastero degli Interni ha commentato con un ironico tweet. Sanremo 2019, Matteo Salvini contro Claudio Baglioni: "Canta che ti passa, lascia che chi di dovere si ...

I Retroscena di Blogo : Adriano Celentano abbandona lo show di Canale 5? : Al teatro Camploy di Verona tutto era pronto. Le prove e la messa a punto dello show che doveva accompagnare la messa in onda della serie a cartoni animati Adrian sono in corso ormai da tempo. Il debutto dello spettacolo era previsto per lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e i primi due appuntamenti, come avevamo anticipato da queste colonne, erano previsti uno dietro l'altro, con la seconda puntata in onda martedì 22 ...

Retroscena Blogo : Gerry Scotti registrerà il nuovo game show in primavera inoltrata : A ottobre 2018 abbiamo ripreso una notizia dalle pagine di Tv Sorrisi e canzoni nella quale vi abbiamo parlato di un nuovo game show condotto da Gerry Scotti dal titolo Conto alla rovescia. Sappiamo che il suo meccanismo prevede domande di cultura generale come sappiamo il desiderio del conduttore di non tenere spenta la fascia del preserale durante l'estate.Ricordiamo innanzitutto che dopo gli impegni di Caduta Libera, The wall e Tu si ...

I Retroscena di Blogo : Ballando con le stelle 2019 ed i concorrenti in pista : Partiamo da un fatto prendendo a prestito un pezzo scritto da Oscar Avogadro, Daniele Pace e Mario Lavezzi, cantato nel 1980 da Loredana Bertè. Il singolo di cui parliamo e che ebbe un grandissimo successo all'epoca è "In alto mare" e pare essere davvero, secondo quanto apprendiamo, in alto mare la formazione del cast dell'edizione 2019 di Ballando con le stelle.prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Ballando con le stelle 2019 ed i ...

Retroscena Blogo - Dal 28 gennaio I Fatti Vostri si riducono - alle 11 arriva il TgSport? : Continua la "revolution" di Carlo Freccero a Rai2. Ora nei corridoi di viale Mazzini a Roma, dove si trova il quartier generale del servizio pubblico, si mormora delle prossime mosse apportate al palinsesto del daytime. Pare che da lunedì 28 gennaio nella mattina di Rai 2 possa debuttare un'edizione del telegiornale sportivo, trasmesso tra l'approfondimento di Tg2 Italia (un'altra novità del neo direttore) e il granitico I Fatti Vostri (di ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - il DopoFestival e la stanza d'hotel prenotata a nome di Saverio Raimondo : Questa è la storia di una stanza di un albergo di Sanremo prenotata per conto della Rai a nome di Saverio Raimondo. Sarebbe questo il perfetto incipit, in versione C'è posta per te, per raccontare l'indiscrezione di cui Blogo è entrata in possesso. Secondo quanto ci risulta, infatti, la tv pubblica starebbe pensando al coinvolgimento del comico al prossimo Festival di Sanremo. In particolare, Raimondo potrebbe essere presente al Dopo ...

Retroscena Blogo : Sanremo 2019 - Serena Rossi canterà Mia Martini - scoppia il caso Ora o mai più : Si concluderà stasera, mercoledì 16 gennaio, la tre giorni al cinema di Io sono mia, la fiction che Rai1 trasmetterà - secondo quanto risulta a Blogo - martedì 12 febbraio (la data non era ancora nota e anche in conferenza stampa, qualche giorno fa, non era stata annunciata ufficialmente). Come ipotizzato nelle scorse settimane, la biopic di Mia Martini prodotta da Eliseo Fiction di Luca Barbareschi usufruirà del lancio al Festival di ...

Retroscena Blogo : Rai Sport - Enrico Varriale nuovo vicedirettore? : Nel novembre 2018, il giornalista Auro Bulbarelli è stato nominato direttore di Rai Sport, la testata giornalistica Sportiva della Rai.A breve, avverrà anche la nomina di vicedirettore di Rai Sport e, stando a quanto appreso da noi di Blogo, secondo fonti interne alla Rai, al 90% la scelta dovrebbe ricadere sul giornalista e conduttore Enrico Varriale.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Rai Sport, Enrico Varriale nuovo vicedirettore? ...

I Retroscena di Blogo : Rai1 e il file di Unomattina : Mentre in Rai ci sono scossoni dovuti alla grande intraprendenza di Carlo Freccero e alla sua voglia di fare follie con la sua Rai2 nell'anno a sua disposizione, ci sono altri territori televisivi, per esempio su Rai1, che seppur ovattati da ascolti tutto sommato buoni, covano sotto i numerelli dell'Auditel alcuni malumori che presto potrebbero esplodere in qualcosa di più grande.Se infatti gli occhi di molti pare siano concentrati ...

I Retroscena di Blogo : Tutta la verità su Casimiro Lieto a Rai1 : Sono ormai settimane che si rincorrono sul web le indiscrezioni riguardanti Casimiro Lieto, l'uomo di cui si è parlato molto in occasione dell'ultima tornata di nomine editoriali in Rai e che attualmente si sta occupando della Prova del cuoco. In particolare il suo nome è stato accostato alla Vita in diretta, programma in crisi di ascolti nel pomeriggio di Rai1, come nuovo capo progetto di quella stessa trasmissione.Il sito Dagospia ha ...

I Retroscena di Blogo : Morgan e J-Ax fra i coach di Voice 2019 ? : Giungono voci sulla prossima scoppiettante (Freccero odierà questo aggettivo) edizione di The Voice, il prossimo-venturo talent show di Rai2 alla cui conduzione è stata chiamata Simona Ventura, al gran rientro in Rai dopo una parentesi, anche molto e troppo lunga, altrove. Simona Ventura condurrà The Voice 2019 (Anteprima Blogo) prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Morgan e J-Ax fra i ...

I Retroscena di Blogo : Anna Foglietta verso il Dopo festival a fianco di Rocco Papaleo : Si va formando giorno Dopo giorno il cast dei 5 giorni festivalieri ormai alle porte. L'evento televisivo dell'anno sta galoppando verso la sua ouverture e qui su TvBlog accompagniamo questa cavalcata con i nostri consueti appuntamenti di anteprime e Retroscena.Oggi ci vogliamo occupare dell'appuntamento televisivo che ogni giorno accompagnerà il pubblico che ancora non ne avrà abbastanza di festival, dalla serata musicale vera e propria ...

I Retroscena di Blogo : Isola dei famosi 2019 - Jeremias Rodriguez non parte ? : Lui era pronto. Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen che abbiamo avuto modo di conoscere nell'edizione 2017 del Grande fratello vip era, anzi è nel cast dei concorrenti dell'edizione 2019 dell'Isola dei famosi. Anche noi di TvBlog lo avevamo in qualche modo ufficializzato e nel nostro post in cui vi annunciavamo il cast dei concorrenti figurava nella lista dei partenti per l'Honduras. ...

I Retroscena di Blogo : Il day time di Rai1 alla prova del 2019 : Se la “prova del cuoco” deve recuperare più di tre punti persi in autunno rispetto allo scorso anno e l’impresa è ardua per Elisa Isoardi, danno segnali di crescita “Vieni da me” con Caterina Balivo e la soap “Il Paradiso delle signore” mentre è drammaticamente piatta la curva di “Vita in diretta”. L’anno scorso il programma era partito basso ma aveva guadagnato strada facendo ascolti e soprattutto una ottima critica. Quest’anno invece ...