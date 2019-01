I cantieri contro la recessione - Boccia : “Così si creano 400 mila posti” : Aprire i cantieri delle grandi opere per contrastare il ciclo economico che si sta facendo negativo. «Subito», precisa Vincenzo Boccia . Prima che sia troppo tardi e con il vantaggio che i soldi ci sono già. La manovra varata dal governo non va bene, ammette il numero uno di Confindustria: poiché tocca il deficit, si rivela «potenzialmente recessiva...

Fin cantieri -Stx - il quadrato italiano contro le mire francesi : Nei giorni scorsi, è intervenuto il ministro dell'Economia Bruno Le Maire , dicendo di restare "favorevole all'operazione" e di non essere "preoccupato per un'eventuale decisione negativa della ...

Fin cantieri -Saint Nazaire - affare a rischio : scontro Parigi-Roma : E se a Parigi anche il ministero dell'Economia minimizza, 'normale procedura', la mossa dei francesi, via l'autorità per la concorrenza, ha chiaramente spiazzato il governo italiano. 'Sono sorpreso - ...

Un Posto al Sole : Marina esordisce a capo dei cantieri - parte il processo contro Alberto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. Per la settimana che andrà dal 3 al 7 dicembre 2018 saranno molteplici i colpi di scena in arrivo per gli abitanti di Palazzo Palladini. Come sempre sarà dato ampio spazio alla vicenda legata all’omicidio di Veronica Viscardi. Mentre Vera sarà messa sotto pressione durante il processo, Marina farà il suo trionfale ingresso a capo dei cantieri. ...