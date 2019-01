Ho ucciso Stefania | confessa l' ex amante del marito

Confessa l’ex amante del marito : “Ho ucciso io Stefania - ma non volevo. Cercavo un chiarimento” : Al termine di cinque ore di interrogatorio Chiara Alessandri ha Confessato: è stata lei a uccidere Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago, in provincia di Bergamo, il cui corpo è stato ritrovato bruciato in un campo vicino ad Adro venerdì pomeriggio. Il movente sarebbe la gelosia. Alessandri, 44 anni, originaria di Rho, nel Milanese, avrebbe infatti...