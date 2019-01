"Ho ucciso Stefania" - confessa l'ex amante del marito : Roma, 20 gen., AdnKronos, - Ha confessa to di aver ucciso la moglie del suo ex amante la donna fermata per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne trovata carbonizzata venerdì scorso nelle campagne di ...

Confessa l’ex amante del marito : “Ho ucciso io Stefania - ma non volevo. Cercavo un chiarimento” : Al termine di cinque ore di interrogatorio Chiara Alessandri ha Confessato: è stata lei a uccidere Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago, in provincia di Bergamo, il cui corpo è stato ritrovato bruciato in un campo vicino ad Adro venerdì pomeriggio. Il movente sarebbe la gelosia. Alessandri, 44 anni, originaria di Rho, nel Milanese, avrebbe infatti...