Higuain non convocato. Gattuso: «Voglio persone pronte mentalmente»

ilnapolista

: #Higuain non convocato per #GenoaMilan: evidentemente è proprio una brutta influenza. Bah, che brutta storia. - FBiasin : #Higuain non convocato per #GenoaMilan: evidentemente è proprio una brutta influenza. Bah, che brutta storia. - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Higuain non convocato contro il #Genoa #SkySerieA - AndreaBricchi77 : E poi @PaoloCond: 'Né Bonucci, né Higuain hanno fatto una bella figura! Entrambi vanno via, perché pensano che al… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) «Oggi un pessimo allenamento» La notizia, per certi versi attesa, è la mancata convocazione di Gonzaloper Genoa-Milan in programma domani pomeriggio alle 15. Ormai la partenza dell’argentino per Londra – destinazione Chelsea – è questione di ore.non dà l’ufficialità in conferenza stampa ma poco ci manca.«Oggi è stato uno dei più brutti allenamenti della mia gestione. La squadra è preoccupata dalle voci, è stata una pessima rifinitura.soloa livello mentale per “fare la guerra” con noi, Gonzalo oggi non lo era. Detto questo, la sua partenza non è ancora ufficiale. Non sono deluso da lui, si è sempre comportato bene, ci dava palleggio e fluidità a livello di gioco, anche se attaccava poco la profondità. Soprattutto all’inizio, ci faceva giocare meglio, ci dava fluidità. Poi è toccato a Castillejo e a Cutrone che ...