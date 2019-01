Greta Van Fleet | Basta paragonarci ai Led Zeppelin | abbiamo capito Ora andiamo

I Greta Van Fleet fanno beneficenza : “Portate cibo in scatola ai nostri show di Detroit” : Per i tre concerti che terranno impegnata la rock band del Michigan a Detroit non sarà presente solo la musica, perché i Greta Van Fleet fanno beneficenza e chiedono ai fan, con un messaggio postato sui social il 18 dicembre, di portare del cibo in scatola da rilasciare presso il Fox Theatre. Le donazioni verranno raccolte e consegnate alla Gleaners Community Food Bank. La Gleaners Community Food Bank è un'organizzazione no profit nata nel ...

La storia di Greta - 16 anni - che ogni venerdì protesta davanti al Parlamento svedese contro il cambiamento climatico : ... primo scienziato a calcolare l'effetto serra causato dalle emissioni di biossido di carbonio nel 1896 e noto a molti come il " padre della scienza del cambiamento climatico " - Greta, da quando ha ...

Sci di fondo - Sprint Davos 2018 : Federico Pellegrino terzo nelle qualificazioni - Klaebo è vicino! Avanzano anche Greta Laurent e De Fabiani : Sono terminate da poco le qualificazioni delle prove Sprint che aprono questo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 a Davos, in Svizzera. Al maschile si conferma, in buona sostanza, il preannunciato duello Pellegrino-Klaebo con possibili inserimenti, mentre tra le donne le svedesi mantengono un ruolo di primo piano e, per quanto riguarda i colori italiani, c’è la nota positiva di Greta Laurent. Federico Pellegrino debutta ...

I Greta Van Fleet pensano al futuro : 'Se non pubblichiamo nuova musica ci sciogliamo' : Non fanno in tempo a pubblicare il loro primo album in studio che già pensano al secondo: è il caso dei Greta van Fleet che hanno parlato dei loro progetti futuri. Immersa in un tour molto intenso, la band riesce anche a dedicarsi al lavoro in studio e probabilmente nel 2019 vedremo qualcosa di nuovo sul mercato. Tour e nuovo album Recentemente la band ha parlato di quello che sarà il nuovo materiale dopo l'album di debutto Anthem Of The ...

La Vita in Diretta - Ivana Spagna seGreta : 'La mia infanzia in povertà - quel solo momento felice' : A La Vita in Diretta di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini si racconta Ivana Spagna , rivelando aneddoti curiosi sulla sua Vita e anche sulla sua infanzia: 'Ero una bambina estroversa e sognatrice - ...

Nuovi concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I concerti dei Greta Van Fleet in Italia nel 2019 si arricchiscono di una nuova data a Bologna, dopo l'annuncio del concerto del 24 febbraio all'Alcatraz di Milano. Quella invernale sarà la prima data del gruppo in Italia, ma saranno nel nostro paese anche per la data del 10 luglio all'Arena Parco Nord di Bologna per il Bologna Sonic Park. I biglietti sono in prevendita a cominciare dalle 10 del 4 dicembre su TicketOne e in tutti i canali ...

Greta Van Fleet : in Italia in estate con un nuovo concerto al Bologna Sonic Park : Tornano in Italia con una nuova data i Greta Van Fleet: dopo l'annuncio del concerto milanese di qualche tempo fa, previsto per il 24 febbraio, arrivano a grande richiesta con un novo concerto al Bologna Sonic Park, il festival che finora sembra ben promettere e che ha già annunciato gli Slipknot. Greta Van Fleet - Mercoledì 10 luglio 2019, Bologna Sonic Park (Arena Parco Nord – Bologna)...Continua a leggere

GF Vip - la confessione seGreta di Ivan su Francesco Monte : 'C'è stato un bacio passionale' : ArrIvano nuove confessioni segrete sul Grande Fratello Vip e in particolar modo su Francesco Monte, tra i protagonisti più discussi di questa terza edizione del reality show Mediaset. In queste ore, infatti, Ivan Cattaneo intervistato da Federica Panicucci a Mattino 5 ha rivelato che tra lui e Francesco ci sarebbero stati dei momenti di tenerezza all'interno della casa e anche un bacio che lui ha definito passionale. la confessione di Ivan ...