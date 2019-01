Gorlago Bergamo | ritrovato il corpo bruciato di Stefania Crotti | di 42 anni

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) Un macabro omicidio è avvenuto a, in Lombardia, giovedì 17 gennaio 2019. La donna uccisa era scomparsa improvvisamente giovedì pomeriggio e la sera stessa se ne parlava già in televisione, grazie all'appello sui social network, di suo marito Stefano Del Bello., di 42, è stata ritrovata bruciata in un campo di Erbusco, in provincia di Brescia. La donna abitava con la sua famiglia a, in provincia die lavorava come impiegata nella contabilità della Pmg Spa, società specializzata in articoli di gomma e metallo di Cenate Sotto a, dove staccava sempre accuratamente tutti i giorni alle 15:30 per poter riprendere sua figlia Martina da scuola....