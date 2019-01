Gilet gialli, ancora manifestazioni

: Anche oggi violenze dei Gilet Gialli. A Bordeaux 54 feriti di cui due molto gravi. Con buona pace di Salvini e Di M… - matteorenzi : Anche oggi violenze dei Gilet Gialli. A Bordeaux 54 feriti di cui due molto gravi. Con buona pace di Salvini e Di M… - repubblica : Laetitia Casta coi gilet gialli: 'Sto dalla parte delle donne che protestano' [news aggiornata alle 11:30] - HuffPostItalia : Gilet gialli, alla decima ancora compatti in tutta la Francia -

Sono 84mila le persone che hanno partecipato ieri alledeiin tutta la Francia, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero dell'Interno, che in precedenza aveva parlato di 27mila manifestanti. Il dato della decima giornata di mobilitazione è quindi sostanzialmente identico a quello di sabato scorso. L'avvio questa settimana del dibattito nazionale con il quale il presidente Macron vuole riannodare il dialogo con i cittadini non sembra per ora aver contribuito a sgonfiare la protesta.(Di domenica 20 gennaio 2019)