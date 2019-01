Gay | si trova ancora su Google Play la app che vuole convertirli e che paragona

ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 gennaio 2019) Èsula app che promuove percorsi di ‘recupero’ per i gay e chel’omosessualità a una ‘malattia’ e una ‘dipendenza’. L’applicazione, ideata dal gruppo religioso Living Hope Ministries e che porta lo stesso nome, era già stata rimossa a dicembre 2018 da Amazon e Apple, dopo una petizione lanciata da Truth Wins Out, associazione a sostegno dei diritti LGBT, che ha già fatto partire una nuova raccolta di firme arrivando quasi a 45mila. L’obiettivo è di far scomparire la app anche daStore.LA GUERRA ALLA APP CHECONVERTIRE I GAY – Il direttore esecutivo di Truth Wins Out, Wayne Besen, ha raccontato a Newsweek di aver lanciato la petizione dopo aver inviato una lettera achiedendo la rimozione dell’app. Nel testo si afferma che la app “emargina e stigmatizza le persone LGBT”,ndo “l’omosessualità a una dipendenza” e ...