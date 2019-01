Gabriele Ciampi | orgoglio italiano tra il Papa e la Casa Bianca

Tosca - Gabriele Ciampi - Rossana Casale e tutto Gershwin : tanti live per il 2019 : LUNEDI' 31 DICEMBRE Canzoni/ Tosca con 'Romana' al Parco della Musica A offrirvi un appassionato percorso nella musica della nostra città pensa Tosca , cioè la vocalist Tiziana Tosca Donati , che nel ...

Gabriele Ciampi torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid, uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...