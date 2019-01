Frosinone-Atalanta 0-5 | il poker di Zapata schianta i ciociari

Atalanta devastante - Duvan Zapata poker come Ronaldo : Frosinone travolto in casa 5-0 : L'Atalanta e Duvan Zapata inarrestabili. Nona vittoria stagionale per la Dea, la quinta in trasferta: allo Stadio Benito Stirpe gli uomini di Giampiero Gasperini travolgono 5-0 il Frosinone nell'anticipo di mezzogiorno del 20° turno di Serie A salendo a 31 punti in classifica in piena lotta per la z

Serie A - Frosinone-Atalanta : il tabellino : L'Atalanta festeggia con i propri tifosi. Lapresse Frosinone-Atalanta 0-5 , P.t. 0-2 , MARCATORI Mancini, A, all'11', Zapata, A, al 45' p.t.; Zapata, A, al 2', al 19' e al 29' s.t. FROSINONE, 3-5-2, ...

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : Zapata inarrestabile - quattro gol : L' Atalanta conferma di attraversare un grandissimo momento di forma e nel lunch match della 20esima giornata di Serie A dilaga 5-0 sul campo del Frosinone trascinata da un super Duvan Zapata , che ...

'Manita' dell'Atalanta al Frosinone con 4 gol di Zapata : Nona vittoria stagionale, la quinta in trasferta, per l'Atalanta che allo Stadio Benito Stirpe supera 5-0 il Frosinone salendo a 31 punti in classifica. Grande protagonista per la squadra di Gasperini ...

Serie A : Frosinone-Atalanta 0-5 : ANSA, - FROSINONE, 20 GEN - L'Atalanta batte 5-0 il Frosinone nell'anticipo domenicale della 20/esima giornata. Protagonista assoluto Duvan Zapata, autore di quattro reti: l'attaccante colombiano sale ...

L'Atalanta travolge il Frosinone : Finisce 5-0 in favore dei bergamaschi Frosinone-Atalanta, sfida valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. All'11' i nerazzurri ...

Frosinone-Atalanta 0-5 - pagelle e tabellino : Frosinone-Atalanta, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Mamma mia che Zapata - spettacolo Atalanta contro il Frosinone : la squadra di Gasperini è da Champions [FOTO] : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Frosinone-Atalanta 0-5 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/25 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

VIDEO Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

Zapata “on fire” : poker del colombiano e l’Atalanta asfalta il Frosinone : Gasperini sorride: Duvan Zapata ha fatto a fette la difesa del Frosinone, quest’Atalanta può davvero sognare in grande Un’Atalanta pazzesca ha distrutto il Frosinone e si è portata momentaneamente al sesto posto in classifica, in attesa che scendano in campo le altre pretendenti ad un posto in Europa. Oggi allo Stirpe non c’è stata proprio partita, uno 0-5 netto con un protagonista assoluto dell’incontro. Stiamo ...

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : 14.25 Senza storia il lunch match dello Stirpe:l'Atalanta passeggia (0-5) contro un Frosinone inconsistente.Zapata ne fa 4. Gara subito in mano agli orobici. All' 11' stacco vincente di Mancini servito da Pasalic. Il croato cerca la rete al 36' (Sportiello c'è) e prima del riposo (44') inventa il cross per il raddoppio aereo di Duvan Zapata. Ciociari a picco in avvio ripresa (47'):Djimsiti crea,il colombiano Zapata non perdona.Pinamonti sfiora ...

Frosinone-Atalanta 0-4 La Diretta Tripletta di Zapata : Comincia dal Benito Stirpe di Frosinone il girone di ritorno dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi hanno chiuso in crescendo il 2018, con la larga vittoria per 6-2 sul campo del ...

Frosinone Atalanta 0-4 LIVE - risultato in diretta : tris di Zapata : Frosinone-Atalanta 0-4 LIVE 11' Mancini, 44', 47' e 64' Zapata Frosinone, 3-5-2,: Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, 60' Cassata,, Molinaro, 55' Beghetto,...