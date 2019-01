Fiorentina | Pezzella | ' Ci crediamo sempre | va bene il punto Muriel? Fortissimo'

Serie A - Fiorentina-Sampdoria 3-3 : doppietta di Quagliarella e Muriel. Pezzella pareggia al 93' : Pomeriggio di spettacolo al Franchi. Al suo ritorno in Serie A Muriel segna una doppietta contro la "sua" Samp, ha giocato a Genova dal 2015 al 2017,. Quagliarella gli rovina la festa segnando una ...

Fiorentina-Sampdoria 3-3 : Quagliarella show non basta - pari di Pezzella in extremis : La Fiorentina pareggia con la Sampdoria in casa per 3-3. In gol Muriel, Ramirez, ancora Muriel, Quagliarella per due volte e Pezzella in extremis. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 17:04

Serie A Fiorentina - Pezzella : «Pioli? Non devo dire nulla. Testa al Sassuolo» : FIRENZE - " Sul mister non devo dire nulla. Non mi piace quando si mette in discussione un nome. E' una mancanza di rispetto per tutti noi. Non abbiamo paura, mai. Dopo la partita con l' Atalanta , ...

Fiorentina - Pezzella : 'Risultato pesante - speriamo di ritrovare il gol' : Il capitano della Fiorentina , German Pezzella , ha analizzato il ko contro la Juventus a Sky Sport : 'È un risultato duro, andare a casa con un 3-0 è difficile. Nelle ultime cinque sei gare non siamo riusciti a trovare il gol nel momento giusto. È una squadra che attacca, che ha la seconda ...

Fiorentina-Juventus - probabili formazioni : Pezzella al rientro - Cuadrado dal 1' minuto : Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre, né per i tifosi della Vecchia Signora né tanto meno per quelli della Viola. Un derby sotto mentite spoglie. Ne sono convinti i due tecnici che nelle rispettive conferenze sottolineano quanto il match sia sentito. “Firenze può essere una trappola per la Juventus? Più che una […] L'articolo Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Pezzella al rientro, Cuadrado dal 1′ ...

Fiorentina : Pezzella torna in gruppo : ANSA, - FIRENZE, 27 NOV - Continuano gli allenamenti della Fiorentina in vista della gara di sabato al Franchi contro la Juventus. In gruppo è tornato ad allenarsi anche Pezzella, che aveva saltato la ...

Fiorentina - Pezzella : 'Juventus forte - proveremo a vincere con il gioco e facendo sempre di più. Ronaldo...' : Ronaldo ' Pezzella in vista di Fiorentina Juventus Germán Pezzella , centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di campionato di sabato, il sentito match ...

Serie A Fiorentina - Milenkovic può essere il vice Pezzella : FIRENZE - Nikola Milenkovic ha giocato novanta minuti da titolare nella gara vinta dalla Serbia contro il Montenegro, in attesa della gara di martedì con la Lituania: Milenkovic, però, si è sistemato ...

Serie A Fiorentina - ipotesi Ceccherini per sostituire Pezzella : FIRENZE - Ieri mattina German Pezzella era già al centro sportivo. Lo staff sanitario lo ha visitato ed ha preso atto del report comunicato dalla Federazione Argentina: lesione tra il primo e il ...

Fiorentina - infortunio per Pezzella : rischia due mesi di stop : Brutto infortunio e conseguente rischio di lungo stop per il capitano della Fiorentina German Pezzella. Il difensore argentino, nel corso dell’allenamento con la Nazionale del proprio Paese, ha riportato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. infortunio Pezzella, LA NOTA DELLA VIOLA Questa la nota apparsa […] L'articolo Fiorentina, infortunio per Pezzella: rischia due mesi di ...

Infortunio Pezzella - tegola per la Fiorentina : problema durante l’allenamento con l’Argentina : Infortunio Pezzella – La Fiorentina ha comunicato che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il difensore German Pezzella ha riportato un Infortunio muscolare a carico della coscia sinistra. Già in giornata sono stati svolti esami strumentali in Argentina e hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il ...