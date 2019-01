Festa dei giornalisti | la comunicazione al servizio della verità e del dialogo

Anche Corato alla maniFestazione mondiale dei venezuelani : N on si arresta la crisi che il Venezuela ormai da alcuni anni sta vivendo. L'attenzione di tutto il mondo resta alta sulle gravi difficoltà che i venezuelani stanno vivendo. Numerosi sono gli italo-venezuelani che tornano in Italia e tra questi ci sono molti di origine coratina che negli ultimi mesi ...

Fiera dei Fischietti - tutto pronto per la Festa di Rutigliano - Puglia.com : Oltre agli animali, nella Fiera dei Fischietti in terracotta sono riprodotti anche noti personaggi della politica , dello sport e di tutto lo spettacolo. Questa usanza viene celebrata di pari passo ...

La Juventus vince la Supercoppa : tutte le FOTO della Festa dei bianconeri : 1/13 AFP/LaPresse ...

Festa per i 70 anni dei prodotti a marchio Coop : Una mostra per festeggiare i 70 anni del prodotto a marchio Coop . In due mesi più di 15.000 persone hanno assistito alla triennale di Milano ad un percorso illustrato che rivive la storia d'Italia a ...

Folle protesta dei Gilet gialli - giornalisti picchiati da maniFestanti e polizia : Diversi giornalisti sono stati aggrediti durante le dimostrazioni dell'Atto IX dei 'Gilet gialli' in Francia e una guardia di sicurezza che accompagnava una troupe di LCI e' stata colpita a Rouen. Un video trasmesso dal quotidiano regionale Paris Normandie mostra questo agente, che ha accompagnato insieme a un collega due giornalisti del canale di notizie, circondato e picchiato da diverse persone, alcune con il Gilet giallo, mentre era terra. ...

Sta diventando virale il VIDEO dell'esultanza di un piccolo bambino in occasione di un gol dei Glasgow Rangers: il piccolo ha visto segnare la sua squadra del cuore, è saltato in piedi dalla sedia e ha iniziato a correre per tutta la casa festeggiando la rete del suo beniamino che si è goduto davanti al televisore.

Atto nono delle proteste - le nuovi maniFestazioni dei gilet gialli : Ancora una volta, migliaia di francesi hanno indossato il gilet giallo questo fine settimana. A pochi giorni dal "grande dibattito nazionale", indetto dal presidente Emmanuel Macron per riconquistare ...

Primi concreti risultati della maniFestazione dei gilet arancioni : “I parlamentari della Lega hanno depositato, dopo la nostra manifestazione, l’emendamento per la declaratoria dello stato di calamità per le gelate 2018 nell’ambito del decreto semplificazione: abbiamo avuto la garanzia che verrà blindato dalla maggioranza già in Senato, con l’appoggio nello specifico anche dei parlamentari delle opposizioni presenti alla manifestazione”. È questo il primo concreto risultato del presidio dei gilet arancioni ...

Parigi - l’ex campione di boxe è una furia. Prende a pugni un gendarme alla maniFestazione dei gilet gialli : ricercato : Sarebbe l’ex campione francese di pugilato, categoria massimi-leggeri, Christophe Dettinger, l’uomo identificato ieri come aggressore di un gendarme che gli sbarrava la strada con casco e scudo alla passerella sulla Senna in direzione dell’Assemblée Nationale. Il video diffuso sul web dell’uomo che Prende a pugni il gendarme – ricoverato con 15 giorni di prognosi – ha destato sensazione per la sua violenza. Un altro video, ...

Gilet gialli - arrestato Eric Drouet - uno dei leader/ Ultime notizie 'ManiFestazione non autorizzata' : Gilet gialli, arrestato Eric Drouet, uno dei leader. Ultime notizie, le accuse 'Organizzava una manifestazione non autorizzata'

Tutti pazzi per l'Alba dei Popoli di Otranto - ieri un fiume di gente per Venditti : oggi concerti e Festa fino al mattino

Torneo dei Veterani e Vecchie Glorie - grande Festa allo Stadio Degli Oliveti - Foto : Oltre all'importante presenza della Bardelli, ad onorare questa domenica di solidarietà anche noti personaggi del calcio dirigenziale e della politica massese come il Presidente della Provincia ...

Sassari. Spray urticante alla Festa dei 18enni : panico totale. Ragazza soccorsa in ambulanza : Una festa privata tra giovanissimi è stata rovinata dalla sostanza urticante. Aria irrespirabile, centinaia di persone in fuga: si è rischiato il peggio, ma fortunatamente non ci sono feriti. Al momento non risulta presentata alcuna denuncia.Continua a leggere

Balestrate. Marcia della Pace e Festa dei Popoli - un incontro all'insegna della pace e della buona politica : La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa ...