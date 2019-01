Fermata l' amante del marito della donna trovata cabonizzata nel bosco ad Adro

Stefania - uccisa a martellate e bruciata : Fermata l'ex amante del marito : È stata accusata di omicidio e, per lei, la Procura di Brescia ha disposto il fermo. E così, i sospetti per l'uccisione di Stefania Crotti, la donna di Gorlago (Bergamo), il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato, venerdì sera, nelle campagne di Erbusco, in provincia di Brescia, sono caduti su Chiara Alessandri.Secondo le prime ricostruzioni, alla base del delitto potrebbe esserci un movente passionale visto che la 43enne, milanese di Rho e da ...