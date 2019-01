Fedez e Chiara Ferragni | escape room in tema Harry Potter | «Ci siamo liberati barando»

Chiara Ferragni risponde così a chi le chiede : «Ma Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi come sostiene Fabrizio Corona?» : Poteva Chiara Ferragni passare per tradita dal marito Fedez? Poteva accettare che qualcuno la considerasse "cornuta"? E da parte di Silvia Provvedi? Per di più in base a...

"Fedez ha tradito Chiara con la mia ex Provvedi". E la Ferragni risponde alle accuse di Corona : "Fedez ti ha davvero tradita con Silvia Provvedi?" la domanda ricorre tra i commenti ai post su Instagram di Chiara Ferragni. Il dubbio è sorto ai follower in seguito alle diChiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona nel corso di una puntata di Verissimo."Il mio problema è che tutte le più belle dello spettacolo me le sono riuscite a fare", ha affermato Corona nel salotto della Toffanin, con la "classe" che lo ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez". Arriva la smentita di Chiara Ferragni : Nella puntata di Verissimo di sabato scorso, Fabrizio Corona ha lanciato una bomba da Silvia Toffanin da far tremare le vene e i polsi: secondo l'ex re dei paparazzi la metà del duo Le Donatella Silvia Provvedi lo avrebbe tradito con Fedez.Il gossip ha agitato il mondo del web, con un utente che ha chiesto direttamente a Chiara Ferragni, moglie di Federico Lucia, se fosse vero. "Ma ti pare?", ha risposto su Instagram la diretta ...

Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con un'ex concorrente del GF Vip : l'annuncio in tv : Fabrizio Corona è stato un vero e proprio fiume in piena nel corso dell'intervista di questo pomeriggio a Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio condotta da Silvia Toffanin. L'ex re dei paparazzi si è lasciato andare a delle confessioni a dir poco clamorose che riguardano anche i Ferragnez. Nel dettaglio, infatti, Fabrizio ha confessato per la prima volta in televisione che la sua ex fidanzata Silvia Provvedi lo avrebbe tradito ai ...

Fedez e Silvia Provvedi avrebbero avuto un flirt : Chiara Ferragni smentisce tutto : L'intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo il 19 gennaio, ha regalato un interessante spunto di discussione agli appassionati di gossip: durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, l'imprenditore si è lasciato sfuggire che una sua ex fidanzata l'ha tradito con un popolare cantante. I protagonisti del flirt di cui ha parlato il 45enne, sono Silvia Provvedi e Fedez: il diretto interessato, però, non ha precisato se ...

Sushi e maglia autografata : la reunion post Maldive di Chiara Ferragni - Fedez - Keita e Simona Guatieri [VIDEO] : reunion post Maldive per Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri: le due coppie cenano in un locale di Sushi a Milano Chiara Ferragni, Fedez, Balde Keita e Simona Guatieri si sono ritrovati dopo il viaggio alle Maldive che hanno (casualmente) trascorso insieme. In un locale di Sushi di Milano, le due coppie hanno consumato una cena in compagnia e prima di tornare a casa si sono fermati per un regalo speciale a Fedez. Il ...

CHIARA FERRAGNI 10 ANNI FA/ Foto della #10yearchallenge - quel bacio a Fedez sulle colline di Los Angeles : CHIARA FERRAGNI partecipa al #10yearchallenge e mostra sue Foto di 10 ANNI fa. 'Eri un cesso'. La replica dell'influencer: 'adoro che donne che...'.

Chiara Ferragni e Fedez - la foto sconcia : "Quando Leone dorme dai nonni". Là sotto... valanga di insulti : “Quando il topino non c’è i gatti ballano”. È polemica per la foto "hot"di Chiara Ferragni e Fedez sotto la quale il cantante ha scritto: “Quando Leone dorme dai nonni…". La foto pubblicata dal rapper su Instagram ha creato un’ondata di commenti negativi, alcuni molto pesanti. L’immagine ritrae il r

Chiara Ferragni è in diretta coi suoi fan. E Fedez le digerisce in faccia : Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia piuttosto social. Questo è fuori discussione. Lei è 'nata' così, lui lo è diventato poco alla volta. Forse influenzato da lei. Su Instagram condividono ogni ...

Vacanza - ma quanto mi costi?! Keita come Fedez e Chiara Ferragni : cifra da capogiro per le sue ferie alle Maldive [GALLERY] : Balde Keita, proprio come Chiara Ferragni e Fedez, non ha badato a spese per le sue vacanze alle Maldive: ecco quanto ha speso il calciatore dell’Inter per un soggiorno extra lusso nella meta paradisiaca Tantissimi calciatori della Serie A hanno approfittato della pausa del campionato per festeggiare le loro vacanze natalizie fuori dall’Italia. Gli sportivi si sono divisi per lo più in mete lussuose come Dubai e le Maldive, ...

Fedez furioso durante la luna di miele con Chiara : 'Basta - non abbiamo bisogno di voi' : Fedez perde le staffe anche durante il viaggio di nozze che in queste settimane sta facendo con la sua amata Chiara Ferragni alle Maldive. Chi ha avuto modo di seguire la coppia sui social, ha notato che anche in luna di miele, la coppia più chiacchierata dello showbiz italiano non ha perso la 'buona abitudine' di postare foto e stories sui loro profili ufficiali Instagram, così da aggiornare costantemente i fan. E proprio Fedez, nelle ultime ...

Domenica In - Roberto D'Agostino e la mazzata al figlio di Chiara Ferragni e Fedez : "Progettato per Instagram" : Roberto D'Agostino ha una pessima opinione del piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il fondatore di Dagospia si è prestato al gioco in stile "Befana", dando così un giudizio tra "dolcetto e carbone" a vari personaggi dello spettacolo. Sul piccolo

'Il cordino dentro il p***'. Chiara Ferragni e Fedez spintissimi allo specchio : luna di miele piccante : 'Amore! Mi stavo sistemando il cordino dentro il p***', dice Fedez , in viaggio di nozze alle Maldive. 'dentro il p***!', ribatte Chiara Ferragni . La coppia, in un resort extra lusso, non risparmiano ...

"Il cordino dentro il p***". Chiara Ferragni e Fedez spintissimi allo specchio : luna di miele piccante : "Amore! Mi stavo sistemando il cordino dentro il p***", dice Fedez, in viaggio di nozze alle Maldive. "dentro il p***!", ribatte Chiara Ferragni. La coppia, in un resort extra lusso, non risparmiano dettagli intimi del loro menage familiare. L'imprenditrice e il rapper condividono un video mentre so