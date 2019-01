Favoriti Sanremo 2019 | quote bookmakers | ecco chi vincerà il Festival

Sanremo 2019 - i Favoriti : ecco chi vincerà secondo le quote degli scommettitori : Sanremo 2019 , i favoriti : ecco chi vincerà secondo le quote degli scommettitori Ultimo è il favorito a ranghi unificati: ecco secondo i bookmaker su chi dobbiamo investire nelle nostre...

Morandi e Incontrada Favoriti per la conduzione del 69^esimo Festival di Sanremo : In questi giorni s'è iniziato a parlare del toto-conduttori di Sanremo: di fatti sono in corso degli incontri tra i vertici per decidere chi possa ereditare i ruoli nella precedente annata ricoperti da Pierfrancesco Favino e Michelle Hunzikher. La 69^esima edizione del Festival Di Sanremo sarà trasmessa su Rai Uno dal 5 al 9 febbraio per il secondo anno consecutivo sotto la direzione artistica del cantante Claudio Baglioni. Stando a quanto ...