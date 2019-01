F1 | le rivelazioni di Ricciardo | tutti i retroscena dell’addio alla Red Bull raccontati

F1 - le rivelazioni di Chris Horner : “penso di sapere il motivo per cui Ricciardo ha deciso di andarsene” : Il team principal della Red Bull ha svelato alcuni particolari relativi alla trattativa (poi sfumata) di rinnovo con Daniel Ricciardo Non c’è stato nulla da fare per la Red Bull nella trattativa per il rinnovo di Daniel Ricciardo, l’australiano aveva già deciso di andare via da Milton Keynes, rifiutando ogni offerta. Photo4 / LaPresse A rivelarlo è Chris Horner ai microfoni di Motorsport.com, una lunga intervista in cui il team ...