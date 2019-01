Evacuati quattro quartieri di Ancona | artificieri a lavoro per disinnescare una bomba

meteoweb.eu

: Ancona, evacuati quattro quartieri per disinnescare una bomba della Seconda Guerra Mondiale - BlitzQuotidiano : Ancona, evacuati quattro quartieri per disinnescare una bomba della Seconda Guerra Mondiale -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Sono statidiper consentire aglidiun ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato ad ottobre non lontano dalla stazione. In tutto sono 12 mila gli anconetani che per qualche ora devono lasciare la propria casa. Alcuni si sono allontanati già ieri, mentre gli altri stanno lasciando i propri appartamenti assistiti dai volontari della Protezione civile e dell’associazione nazionale Carabinieri. Le operazioni termineranno intorno alle 19. Anche il traffico ferroviario verrà sospeso per l’intera giornata.Prima delle 9 di questa mattina la polizia municipale è andata a bussare porta a porta nei palazzi più vicini alla zona delle operazioni per il disinnesco dellaper verificare che non vi fosse rimasto nessuno, oppure per avvisare o per convincerli della necessità di allontanarsi. In città anche una presenza ...