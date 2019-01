Esordio per il nuovo consiglio provinciale | al voto il passaggio di Carro ad Acam Acque

Dall’Esordio di Totti alle lacrime per Boskov - Mihajlovic racconta : “ho suggerito io al mister di metter dentro Francesco” : L’allenatore serbo ha poi parlato del suo futuro, sottolineando di voler provare un’esperienza all’estero “Ho rifiutato diverse proposte in Italia perché voglio andare all’estero, sono qui dal 1992 e voglio provare a fare un’esperienza all’estero“. Sono le parole di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo ospite di ‘Rabona’, il programma di Andrea Vianello in onda ieri sera su ...

VOLLEY/ Bosca San Bernardo Cuneo pronta per lo storico Esordio in Coppa Italia : Centrata la qualificazione alla Coppa Italia all'ultima giornata disponibile, grazie ad un meraviglioso mese di dicembre che ha visto la Bosca San Bernardo Cuneo vincere 4 delle 6 partite disputate, è ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...

VIDEO Camila Giorgi-Dalila Jakupovic Highlights Australian Open - Esordio vincente per il ligure a Melbourne : Una Camila Giorgi simile ad un rullo compressore. Difficile definire diversamente la prestazione dell’azzurra sul Court 7 di Melbourne (Australia), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne nativa di Macerata si è imposta infatti contro la slovena Jelena Jakupovic (n.83 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-0, dominando letteralmente la scena dal primo all’ultimo punto e centrando il bersaglio grosso in meno di ...

Australian Open – Esordio niente male per Camila Giorgi - l’azzurra supera senza fatica Jakupovic : Esordio sul velluto per Camila Giorgi agli Australian Open, la tennista italiana vola ai trentaduesimi di finale del primo slam di stagione Il primo grande slam della stagione entra nel vivo e vede scendere in campo anche Camila Giorgi. La tennista azzurra, al suo Esordio sui campi di cemento del Melbourne Park, ha vinto e convinto grazie ad una partita in cui è stata protagonista assoluta. In meno di un’ora, la romana ha battuto la ...

VIDEO Fognini-Munar Highlights Australian Open - Esordio vincente per il ligure a Melbourne : esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 4-6 6-3. Il computo dei precedenti è favorevole al ...

Tennis - Australian Open : Esordio ok per Seppi - rientro con successo per Nadal : Nadal rientro CON successo - Rafael Nadal, n.2 del mondo, al rientro in gare ufficiali dopo quattro mesi di assenza, stacca il pass per il secondo turno regolando l'Australiano James Duckworth con il ...

La Dottoressa Giò debutta sotto il 13% - ma per Canale 5 è "un ottimo Esordio" e la d'Urso esulta : Facciamo finta di non aver avuto il privilegio di vedere la prima puntata, invogliati dal clima tiepido di una domenica sera invernale, e di essere costretti quindi ad analizzare soltanto i dati Auditel, senza poter far riferimento ai contenuti di altissima qualità veicolati da La Dottoressa Giò. La Dottoressa Giò, spin-off di Pomeriggio 5 che alimenta un flusso di informazioni ad ...

Maria De Filippi : Esordio con ascolti record per C'è posta per te : ...puntata a regalare una sorpresa e un momento di gioia sono stati la pop star internazionale Ricky Martin e il trio di conduttori di Tu si que Vales formato da Belen Rodriguez e i campioni di sport e ...

Anticipazioni La Dottoressa Giò : ascolti flop per l'Esordio - le trame del 20 gennaio : La Dottoressa Giò ha fatto ieri 13 gennaio il suo esordio su Canale 5 e proseguirà anche per le prossime settimane nella rete ammiraglia Mediaset. Le puntate previste sono quattro e riportano Barbara d'Urso nel mondo di una fiction che aveva interrotto ben tredici anni fa per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Considerando gli ottimi dati Auditel dei programmi condotti dalla Carmelita Nazionale, uno dei principali punti di riferimenti della ...

Australian Open – Esordio vincente per Seppi : il tennista azzurro liquida Steve Johnson al quarto set : Esordio con vittoria per Andreas Seppi agli Australian Open: il tennista azzurro batte in 4 set Steve Johnson e accede ai trentaduesimi di finale Dopo l’ottima prova espressa a Sydney, torneo nel quale ha sfiorato il successo, perdendo in finale contro De Minaur, Andreas Seppi conferma il suo ottimo stato di forma anche agli Australian Open. All’Esordio nel primo Slam dell’anno, il tennista altoatesino ha superato l’americano Steve Johnson ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Rafa Nadal - lo spagnolo asfalta Duckworth in tre set : Tutto semplice per il tennista spagnolo, che liquida il proprio avversario in poco più di due ore di gioco Cominciano al meglio gli Australian Open per Rafa Nadal, lo spagnolo infatti supera agevolmente l’Australiano Duckworth con il punteggio di 3-0. Un match dominato in lungo e in largo dal mancino di Manacor, che liquida la pratica in poco più di due ore, staccando il pass per il turno successivo dove affronterà il vincitore della ...

Australian Open 2019 - le partite di lunedì 14 gennaio. Esordio per Sharapova - Kerber e Wozniacki : Cominciano domani gli Australian Open 2019. A Melbourne scatta il primo Slam dell’anno ed in campo femminile scenderanno subito in campo Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. La tedesca, numero due del mondo, se la vedrà all’Esordio con la slovena Polona Hercok; mentre la danese comincerà la difesa del titolo dello scorso anno contro la belga Alison Van Uytvanck. Prima anche per Maria Sharapova, che avrà un Esordio sulla carta molto ...

