ilfogliettone

: Esce 'Leggenda Urbana', il nuovo singolo di Mondo Marcio - - ilfogliettone : Esce 'Leggenda Urbana', il nuovo singolo di Mondo Marcio - - Hano_IT : Esce oggi “Leggenda Urbana” di Mondo Marcio - fumettimonamour : RT @coconino_press: La quarta avventura rocambolesca firmata Larcenet esce oggi in tutte le librerie, fumetterie e store online https://t.c… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) È disponibile su tutte le piattaforme digitali "Leggenda Urbana", ildi, scritto e prodotto dal rapper milanese, all'anagrafe Gian Marco Marcello, con Gweedo Carbonyellow. "Leggenda Urbana è per chiunque non ha mai smesso di crederci: per ogni studente che vuole diventare ilpresidente, per ogni artista che non ria dormire la notte perché l`ambizione (non il protagonismo!) lo divora, per ogni madre come la mia che ha fatto due lavori al freddo per mettere un piatto caldo in tavola, per ogni fra` e per ogni regina che anche dal bordo di un marciapiede non smettono di guardare la luna perché sanno che un giorno ci arriveranno davvero", ha commentato.Ilè stato anticipato da tre brevi video/documentari: "Origini", "La Città" e "Ambizione".si esibirà nei più importanti club d`Europa con il Rap God Tour in ...