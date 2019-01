Erbusco | donna bruciata ed uccisa nel bosco | fermata l’ex amante del marito

Blastingnews

(Di domenica 20 gennaio 2019) Un complicato intreccio di legami sentimentali sarebbe alla base del movente dell’assassinio di Stefania Crotti. La 42enne, madre di una bimba di sette anni, è stata trovata priva di vita venerdì scorso in una strada di campagna, tra i boschi dinel bresciano. Aveva il cranio fracassato ed il corpo carbonizzato, tanto che il riconoscimento è stato possibile solo grazie ad alcuni anelli, tra cui la fede nuziale. Nelle scorse ore i carabinieri hanno fermato Chiara Alessandri, di 43 anni, residente a Gorlago, in provincia di Bergamo, come la vittima. Dietro l’omicidio ci sarebbe un movente passionale. Infatti ildellaaveva avuto una breve relazione con la presunta assassina, troncata per tornare insieme alla moglie: si tratterebbe quindi di una vendetta dell’respinta.La folle vendetta dell’respinta La scorsa estate Stefania si separa dal ...