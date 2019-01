Ecco il primo Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale

Ecco un primo assaggio di Android Q : modalità dark nativa - rinnovamento dei permessi e molto altro : Seppur molti produttori siano concentrai nell’ottimizzazione e nel rilascio dell’aggiornamento ad Android Pie, oltreoceano Google sta già lavorando sodo alla prossima release del […] L'articolo Ecco un primo assaggio di Android Q: modalità dark nativa, rinnovamento dei permessi e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Supercoppa Italiana – L’emozione per il primo successo in bianconero e la dedica speciale - Cristiano Ronaldo : “Ecco per chi è questa vittoria” : Le parole di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dell’8ª Supercoppa Italiana della Juventus ed il primo trofeo in bianconero E’ la Juventus la squadra vincitrice della Supercoppa Italiana. Grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo, la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha battuto il Milan a Gedda, conquistando il primo importantissimo trofeo del 2019. Oltre al primo importante successo dell’anno, la Supercoppa Italiana ...

Ghostbusters 3 si farà : Ecco il primo teaser trailer : Ghostbusters 3, a sorpresa, è stato annunciato da Sony Pictures e le riprese partiranno tra pochi mesi. Questo capitolo sarà il continuo diretto del secondo film uscito nel 1989 ed eliminerà la possibilità di un sequel (almeno per ora) dello spin-off al femminile uscito nel 2016, alla regia ci sarà Jason Reitman (Tully, Juno) che ha dichiarato: “Mi sono sempre considerato il primo fan di Ghostbusters da quando visitavo il set a 6 anni. ...

Spider-Man : Far From Home - Ecco il primo teaser trailer : È stato finalmente diffuso il primo teaser trailer di Spider-Man: Far From Home. Dopo il grande successo di Homecoming del 2017, che grazie a una nuova alleanza fra Sony e Marvel ha fatto ripartire da zero e rivitalizzato la saga dell’Uomo Ragno, l’anno prossimo vedremo infatti finalmente il seguito delle avventure del giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland. Questa volta però il film si svolgerà, come dice il titolo, ...

Tour Down Under – Viviani show in Australia - primo strepitoso successo per Elia : “Ecco quando ho capito che potevo vincere” : Le sensazioni di Elia Viviani dopo la prima vittoria di tappa del 2019: l’azzurro super al Tour Down Under Il 2019 di ciclismo è iniziato con emozioni incredibili con la prima tappa del Tour Donw Under. Un Elia Viviani eccezionale, reduce da una brutta caduta nel criterium di domenica corso proprio nelle strade Australiane, ha sbaragliato tutta la concorrenza, con una rimonta stratosferica in volata che gli ha permesso di ...

Missione cinese sul lato nascosto della Luna : Ecco il primo VIDEO dell’allunaggio : Grazie alla Missione cinese Chang’e 4 è possibile vedere le immagini dell’alLunaggio avvenuto lo scorso 3 gennaio: il VIDEO è stato diffuso dell’Agenzia spaziale cinese. Il filmato, accelerato di circa due volte e mezzo rispetto alla velocità normale, dura 2 minuti e 47 secondi e mostra l’ultima fase della discesa della sonda ripresa dalla telecamera di bordo. vengono mostrati i momenti in cui il veicolo spaziale si ...

Salone di Detroit : Ecco il primo suv elettrico di Cadillac [GALLERY] : 1/7 Cadillac SUV elettrico ...

Game of Thrones 8 : il primo teaser diventa virale. Ecco la data dell’ultima stagione [video] : Dobbiamo aspettare fino al 14 aprile. Finalmente è uscita la data ufficiale per l’ultima e attesa stagione di Game of Thrones 8. Questo quanto comunicato per via ufficiale dall’emittente Hbo. Ogni episodio sarà lungo 90 minuti per sei puntate. Questa sarà la fine della saga fantasy incentrata sui racconti della lotta tra le nobili famiglie per il dominio dei Sette Regni. Nel video-annuncio che potete vedere di seguito possiamo ...

Belen Rodriguez - nuovo fidanzato? Primo bacio su Instagram : Ecco chi è lui : Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato? Dopo la rottura con Andrea Iannone, sulla showgirl argentina sono state fatte numerose illazioni. Da un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino a un...

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - Ecco il sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - Ecco il sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Ecco “the Cow” - il primo muggito del buco nero : È probabilmente nato “senza camicia” il corpo celeste super-compatto (un buco nero di massa stellare o una stella di neutroni fortemente magnetizzata) partorito dell’anomala esplosione, molto più luminosa e rapida di una normale supernova, vista comparire lo scorso giugno nella galassia nana Cgcg 137-068 a 200 milioni di anni luce dalla Terra, nella direzione della costellazione di Ercole. Sarebbe dunque la prima volta che viene osservata ...

Ecco l’oggetto cosmico più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale : la luce che giunge fino a noi risale a 13 miliardi di anni fa : Dopo 20 anni di ricerche, gli astronomi sono riusciti a scovare grazie al potente occhio del telescopio spaziale Hubble il quasar più luminoso mai scoperto nel cosmo primordiale. l’oggetto, brillante quanto 600 trilioni di soli, fornisce una visione unica del nostro universo come doveva apparire 13 miliardi di anni fa, appena un miliardo di anni dopo il Big Bang. Ribattezzato dagli scienziati con il lungo nome di J043947.08+163415.7, il quasar ...

Ecco il quasar più brillante nell’universo primordiale : Con una luce emessa pari a 500 mila miliardi di volte maggiore di quella del nostro Sole, è il più brillante oggetto celeste mai osservato all’epoca in cui l’universo aveva meno di un miliardo di anni e le prime galassie si stavano formando. Il suo nome, o meglio la sua sigla, è J043947.08+163415.7. Si tratta di un quasar, ovvero il nucleo di una lontanissima galassia dove risiede un buco nero intento ad ingurgitare la materia ad esso ...