Legge shock nello stato di New York : aborto consentito fino all’ultimo giorno di gravidanza - via libera alle iniezioni letali al feto : Lo stato di New York ha appena trasformato in Legge un a dir poco barbaro disegno legislativo che permetterà alle donne di abortire in qualsiasi momento della gravidanza e in particolare durante il terzo trimestre. La Legge richiede solo che la salute della madre sia a rischio. Ma il termine “salute” è così ampio che potrebbe significare qualsiasi cosa: dalle questioni mediche a quelle fisiche, psicologiche e persino finanziarie. La Legge, ...

È stato un giorno importante nella storia del tennis : Quante volte, nello sport, si è abusato dell'espressione passaggio di testimone? Quante volte l'attesa non ha rispettato le aspettative? Stavolta, negli ottavi di Melbourne fra Roger Federer e Stefan Tsitsipas, c'è stato uno snodo storico. Il dio della racchetta, unico erede di Rod Laver, si è arreso al primo dio greco di questo sport, dopo il seme lasciato da Pete Sampras (di nascita e bandiera Usa) e le tracce amare di Mark Philippoussis (di ...

'Il Mezzogiorno è stato stuprato. Eppure...'. Feltri - la scomodissima verità sui meridionali : La politica italiana, a parte Giolitti e forse De Gasperi, è sempre stata lacunosa. Nordisti e sudisti non hanno mai brillato, pertanto sarebbe inutile alimentare una polemica stucchevole basata ...

"Il Mezzogiorno è stato stuprato. Eppure...". Feltri - la scomodissima verità sui meridionali : Botta e risposta tra Raffaele Auriemma e Vittorio Feltri. La logica del "terronismo" come arma di difesa nei confronti del meridionali che governano, caro direttore non funziona più. Perché cresce il numero di quelli come me, che conoscono la vera storia del Paese e che si lasciano scorrere addosso

Manovra - Bongiorno : Lavoriamo per anticipo Tfr con interessi a carico stato : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Evade dagli arresti domiciliari il giorno di natale arrestato in fragranza dai carabinieri : Il 25 dicembre, subito dopo pranzo, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Trapani, hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di SANSICA Danilo, trapanese classe 99 per il reato di ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Domani ultimo giorno per versare il saldo Imu e Tasi - per lo stato incasso di oltre 10 miliardi : Dal 2012, questa mega-patrimoniale ha pesato per 150 miliardi, facendo crollare il valore degli immobili e deprimendo l'immensa economia collegata . Lo afferma il presidente di Confedilizia Giorgio ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Detti : “Ho nuotato tranquillo - me la gioco in finale; Pellegrini : “E’ stato come il primo giorno di scuola” : L’Italia ha iniziato con il piglio giusto questa prima giornata di gare ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). La selezione nostrana ha confermato l’ottimo trend dell’ultimo periodo, ottenendo tanti pass per le finali odierne, dimostrando anche un ottimo livello in termini di prestazioni. Gabriele Detti è stato il primo a scendere in acqua nei 400 sl e il suo settimo tempo (3’39″89, vicino al ...

Alessandra Amoroso a cuore aperto : “È stato il giorno più triste della mia vita” : Sembra ieri che Alessandra Amoroso faceva conoscere il suo talento e la sua voce straordinaria ad Amici di Maria De Filippi, invece sono passati già 10 anni. Un traguardo così importante che la cantante salentina ha voluto celebrare con il nuovo lavoro discografico dal titolo, appunto, “10” (che per la cronaca è già in testa alle classifiche): 10 come gli anni trascorsi da quando ha vinto “Amici” e 10 che graficamente può ...