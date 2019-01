Due italiani lanciano il primo Instagram-documentario | ' Raccontiamo l' Islanda lontana dal

Europa - ai 18enni italiani piace l’Ue : quasi Duemila vincono un viaggio nel continente. Più richieste solo in Germania : Zaino in spalla, una guida e si va. I giovani italiani rispondono in massa all’iniziativa DiscoverEu, che porterà circa 15mila diciottenni da tutto il Continente a viaggiare in treno nell’Unione europea. Sono ben 1.712, infatti, i ragazzi italiani che si sono aggiudicati un biglietto gratuito per un viaggio fra la primavera e l’autunno 2019. Nonostante il clima di sfiducia che circonda le istituzioni europee, la risposta ...

Parigi - esplosione a Opera dopo una fuga di gas in un panificio : 3 morti e 36 feriti (Due italiani) : Una forte esplosione è avvenuta in una panetteria nel nono arrondissement a Parigi. 3 persone sono morte, due vigili del fuoco e una cittadina spagnola. 36 persone sono rimaste ferite, di cui 12 gravi. C’è anche un donna italiana, Angela Grignano, originaria di Trapani, tra i feriti più gravi - cameriera in un hotel vicino al luogo dell’esplosione ...

