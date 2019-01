Donna carbonizzata | la svolta | fermata l' ex amante del marito

Brescia - Donna carbonizzata : disposto fermo per ex amante del marito - : Chiara Alessandri, 44 anni, è ritenuta la responsabile del delitto di Stefania Crotti il cui corpo è stato ritrovato la sera del 18 gennaio, nelle campagne di Erbusco

È Stefania Crotti! Mamma carbonizzata trovata in campagna - indagata una Donna : La principale indiziata per l'omicidio di Stefania Crotti è una donna di 43 anni originaria della Bergamasca. La vittima, 42 anni, era scomparsa mercoledì da Cenate Sotto, nella Bergamasca. Il corpo carbonizzato è stato trovato ieri nei campi della località Sala di Erbusco, sul confine con Adro. Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, Mamma di una ...

Erbusco - identificata Donna carbonizzata : è Stefania Crotti - fermato un uomo : Svolta nel giallo della Franciacorta. I resti carbonizzati rinvenuti nella giornata di ieri a Erbusco (rinomato centro vinicolo della provincia di Brescia) appartengono a Stefania Crotti. La donna, 42 anni, era scomparsa giovedì pomeriggio da Cenate Sotto (dove lavorava). Nelle scorse ore il marito, Stefano, ha identificato il corpo. Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, ma dietro l'atroce delitto, ci sarebbero motivazioni passionali. Al ...

Donna carbonizzata trovata in campagna - svolta nel giallo : «È Stefania Crotti». Il corpo identificato dal marito : fermato un uomo : svolta nelle indagini. Ha un nome il corpo di Donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette...

