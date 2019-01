Domenica In e Domenica Live | ospiti e anticipazioni di oggi 20 gennaio

Domenica 20 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : Cose nostre - MalavitaDecisosi a parlare e mandare in galera tutta la sua famiglia (o almeno quelli che ha lasciato in vita) assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni e' continuamente trasferito da una casa all'altra e da un'identita' fittizia all'altra per il programma protezione testimoni dell'FBI. Arrivato con la moglie, la figlia adolescente e il figlio di poco piu' piccolo in un paesino della Francia, tentera' di sopprimere ...

Programmi TV di stasera - Domenica 20 gennaio 2019. La Dottoressa Giò sfida Fazio : La Dottoressa Giò - Barbara d'Urso Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Torna il programma di Fabio Fazio e lo fa con un tributo a Fabrizio De Andrè, che vedrà coinvolti Dori Ghezzi, Nicola Piovani e, in collegamento telefonico, Cristiano De Andrè. Ospiti della serata anche Alessandro Battista, i Maneskin, Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. A seguire, al tavolo, interverranno Nino Frassica, Enrico Bertolino, Kabir Bedi, Carla Signoris, ...

Dottoressa Giò – Seconda puntata di Domenica 20 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : La Dottoressa Giò è tornataa a distanza di venti anni. Barbara D’Urso è riuscita a riportare in onda la fiction che tanto successo aveva avuto il 1997 e il 1998 su Rete4 in cui interpretava la ginecologa Giorgia Basile. Le riprese sono state fatte nei mesi estivi, a tempo di record, per quattro nuove puntate […] L'articolo Dottoressa Giò – Seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

Nadia Toffa : "Domenica torno alle Iene con i miei capelli" : 'Ci separano davvero pochissime ore! Che gioia grande. Io non sto nella pelle e finalmente tornerò con i miei capelli: sono le piccole grandi soddisfazioni della vita'. Nadia Toffa annuncia su ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di Domenica 20 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 20 gennaio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

NBA Sundays – Pacers contro Hornets : la preview della sfida di Domenica notte : domenica notte, ad orario Europeo, l’NBA propone l’interessante sfida tra Pacers e Hornets: la preview del match L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede gli Indiana Pacers ospitare gli Charlotte Hornets alla Bankers Life Fieldhouse. Charlotte Hornets:Nonostante abbiano perso otto delle loro ultime 11 partite (al 13 Gennaio), gli Hornets ...

Barbara D'Urso - una cosa mai vista in televisione : il faccia a faccia che fa la storia a Domenica Live : Nella puntata di Domenica Live onda Domenica 20 gennaio, dalle ore 17.20, su Canale 5, Barbara D'Urso avrà un'ospite speciale. La padrona di casa della Domenica di Canale 5, per la prima volta, ...

Nadia Toffa Domenica alle Iene 'Torno con i miei capelli le piccole gioie della vita' : domenica sera Nadia Toffa torna alle Iene su Italia 1 e 'non sta nella pelle' come dice in un post sui suoi social. La conduttrice, che sta combattendo la sua battaglia contro il cancro che ha ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha capito che Hope (Annika Noelle) è ancora innamorata di Liam (Scott Clifton) e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non finisca. Intanto Bill (Don Diamont) spiega a Liam che non lo denuncerà ma in cambio dovrà cedergli Steffy! Thorne (Ingo Rademacher) cerca di convincere Katie (Heather Tom) a non sposare ...

Le Iene Show - Nadia Toffa torna in tv alla conduzione dell'appuntamento Domenicale del programma : Finita la pausa natalizia, domani 20 gennaio torna l'appuntamento domenicale con Le Iene Show . Tra i servizi della puntata spiccano un'intervista in Svizzera a Alvaro Lojacono, ex brigatista che fu ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Ducati migliorata molto. Jorge Lorenzo un grande investimento” : Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha rilasciato un’intervista a it.motorsport.com dopo la presentazione della Desmosedici GP19 che affronterà il prossimo Mondiale MotoGP con l’obiettivo di battagliare per il titolo iridato. La scuderia di Borgo Panigale si lancia verso una stagione importante con la speranza di poter lottare per quel Mondiale che manca dal 2007. Claudio Domenicali parla degli obiettivi per il ...

Nadia Toffa il ritorno Domenica a 'Le Iene' : “Finalmente con i miei capelli” : La Iena ha condiviso la sua grande gioia con i fan: non solo sta per tornare al timone de Le Iene della domenica, ma lo farà...

Oroscopo giornaliero di Domenica 20 gennaio : Cancro affettuoso - Acquario dispiaciuto : L'Oroscopo giornaliero che riguarda la giornata di domenica 20 gennaio si fa ricco di avvenimenti che interessano la sfera affettiva, influenzata dal transito planetario dettato dalle effemeridi. Come sarà questa giornata di riposo e come la vivranno i segni zodiacali? La congiunzione di Urano e Marte in Ariete manda influssi carichi di energia esplosiva e anche la Luna in Cancro non scherza. Buone in generale le previsioni astrologiche. Luna ...

Torna Genius Loci : Domenica 20 gennaio primo appuntamento a Conzano : ... Emanuele Demaria, unitamente a presepi provenienti da diversi paesi extra europei, raccolti da Tata Spada durante i suoi viaggi intorno al mondo. Presenti in mostra anche la collezione di letterine ...