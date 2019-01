Domenica In - da Mara Venier il ricordo della figlia di Little Tony : 'Mio padre aveva nascosto la sua malattia' : A Domenica In momenti di grande commozione quando la figlia di Little Tony Cristiana Ciacci , ospite di Mara Venier , ha ricordato gli ultimi giorni del cantante scomparso il 27 maggio 2013 : 'Mio ...

Domenica In - Mara Venier : 'Milf o gilf - per me un complimento dire a una donna di 60 anni che è desiderabile' : A Domenica In inedito siparietto hot : Mara Venier stava parlando dei rapporti tra nuore e suocere con Silvana Giacobini, Mauro Coruzzi, Simona Izzo e Richi Tognazzi quando l' ex Platinette ha ...

Super ospite di Mara Venier a Domenica In : Gina Lollobrigida, Super ospite di Mara Venier a "Domenica In", parla volentieri del lavoro , "Sean Connery chi?!", , dei corteggiatori, del flirt con Fidel Castro, ma cala il gelo quando deve ...

Little Tony - il ricordo della figlia Cristiana Ciacci a Domenica In fa commuovere Mara Venier : «La mattina trovavo le rose...» : 'Aveva nascosto la sua malattia, non ha voluto che trapelasse nulla, non l'ha confidato neanche agli amici più cari. Forse non voleva dare un dispiacere al pubblico'. Cristiana Ciacci , ospite di Mara ...

Domenica In - Gina Lollobrigida spiazzata dalla domanda di Mara Venier. "Ora vediamo le foto del..." : Una diva, anzi "LA diva" a Domenica In. È Gina Lollobrigida l'ospite di Mara Venier per la consueta intervistona del salotto di Raiuno e i telespettatori si alzano idealmente in piedi per applaudire l'attrice, lucidissima, ironica ed elegantissima a 91 anni, e la conduttrice garbata e non banale. No

Domenica In - Mara Venier alla signora : "Dica Stefania". Piccolissimo problema... Gaffe epica in diretta : Imprevisti della diretta a Domenica In. La conduttrice Mara Venier si rivolge a una signora che vuole intervenire nel salotto di Raiuno. "Dica signora, dica Stefania". Piccolo problema, la signora si chiama Roberta e lo precisa subito. La Venier, come un rullo compressore, fa finta di nulla: "Dica R

Domenica In - Mara Venier e il siluro in diretta di Platinette : "Quel catorcio" - telespettatori in delirio : siluro a Domenica In sulla Corona inglese. Si parla di Carlo, Diana, Camilla Parker Bowles e di suocere, e uno degli ospiti di Mara Venier in studio, Platinette, la tocca pianissimo: "Quel catorcio...". La frase, non proprio tenerissima, riservata alla donna con cui il Principe ha tradito per anni L

Domenica In/ Anticipazioni : Gina Lollobrigida - Claudia Gerini e Gloria Guida tra le ospiti di Mara Venier : Prosegue la corsa in "solitaria" di Mara Venier con la sua Domenica In. La conduttrice veneziana infatti, non si scontra con Barbara d'Urso ormai da tempo.

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Se penso a quattro anni fa...". Altro siluro contro la D'Urso : Per Mara Venier, il ritorno in Rai alla conduzione di Domenica In si è trasformato in un trionfo: non solo lo share, ma anche l'affetto degli italiani, pazzi per lei. Ed è contenta, zia Mara. Lo dimostrano anche le sue parole, di cui dà conto Dagospia, pronunciate alla sfilata della collezione moda