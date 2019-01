Domenica In | Claudia Gerini | ' Verdone era il mio idolo C' è stato amore | ma siamo

Claudia Gerini a Domenica In : «Verdone era il mio idolo - la cintura nera mi ha dato sicurezza» : ?La cintura nera mi ha dato consapevolezza e sicurezza in me stessa?, Claudia Gerini, ospite di ?Domenica In? di Mara Venier su Rai Uno parla della sua passione dello sport,...

Domenica In/ Anticipazioni : Gina Lollobrigida - Claudia Gerini e Gloria Guida tra le ospiti di Mara Venier : Prosegue la corsa in "solitaria" di Mara Venier con la sua Domenica In. La conduttrice veneziana infatti, non si scontra con Barbara d'Urso ormai da tempo.

Domenica In – Diciannovesima puntata del 20 gennaio 2019 – Gloria Guida - Claudia Gerini tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Diciannovesima puntata del 20 gennaio 2019 – Gloria Guida, Claudia Gerini tra gli ospiti. sembra essere il primo su ...

Domenica In - la moglie di Pasquale Squitieri risponde a Claudia Cardinale : “Mi ha ferito questo tentativo di annullare la mia presenza” : Due settimane fa, Claudia Cardinale, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, aveva raccontato di essere stata sentimentalmente legata al regista Pasquale Squitieri fino alla morte di lui, che è scomparso nel febbraio del 2017. Il regista ha sposato Ottavia Fusco nel 2013 ma, secondo la Cardinale, ha continuato a frequentare la sua casa di Parigi, dove aveva una stanza tutta sua. E oggi, la moglie di Squitieri, ospite di Mara Venier, ha ...

Claudia Cardinale a Domenica In : 'Non voglio parlare della violenza subita da giovane' : Claudia Cardinale, ottant'anni compiuti ad aprile, è stata ospite della dodicesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, che le ha fatto molte domande sulla sua vita privata e sui suoi amori passati, ma anche su una violenza da lei subita a Tunisi, quando era molto giovane. Ma procediamo con ordine. L'attrice, definita spesso dalla stampa internazionale come 'la donna più bella del mondo' durante gli anni cinquanta, ha dato prova del ...

Venier chiede a Claudia Cardinale a Domenica In della violenza subita da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...

Claudia Cardinale a Domenica In - la Venier in difficoltà? Ecco cos’è successo : Claudia Cardinale ospite a Domenica In sconvolge il pubblico: Mara Venier in difficoltà Claudia Cardinale a Domenica In lascia un po’ senza parole il pubblico. In particolare, i telespettatori notano come Mara Venier sia visibilmente in difficoltà nel corso di questa intervista. La puntata procede per il meglio, quando come ultima ospite arriva in studio […] L'articolo Claudia Cardinale a Domenica In, la Venier in difficoltà? Ecco ...

Claudia Cardinale shock a Domenica In : 'Ero senza soldi' - : Domenica In, Claudia Cardinale confessa: 'Venivo pagata come un'impiegata' Ha esordito definendola 'una delle attrici più belle e famose del mondo Mara Venier presentando Claudia Cardinale a Domenica In . Entrata in studio tra i calorosissimi applausi del pubblico, la grande diva si è subito accomodata sulla classica poltrona bianca dei ...

Claudia Cardinale shock a Domenica In : “Ero senza soldi” : Domenica In, Claudia Cardinale confessa: “Venivo pagata come un’impiegata” Ha esordito definendola “una delle attrici più belle e famose del mondo Mara Venier presentando Claudia Cardinale a Domenica In. Entrata in studio tra i calorosissimi applausi del pubblico, la grande diva si è subito accomodata sulla classica poltrona bianca dei grandi ospiti. L’attrice ha subito ironizzato affermando di vivere a Parigi dopo ...

Domenica In - anticipazioni e ospiti 2 dicembre : Lorella Cuccarini - Claudia Cardinale e Amanda Lear : Domenica 2 dicembre nuovo appuntamento con Mara Venier e Domenica In alle 14 su Rai1. Anche questa volta gli ospiti e le interviste non mancheranno per la padrona di casa che la scorsa settimana ha portato a casa la vittoria , seppur di poco, sulla sua rivale di Canale 5. Questa Domenica, ad aprire la puntata come di consueto un talk dedicato ai fatti di costume e attualità della settimana commentati in studio con opinionisti e giornalisti. Dopo ...