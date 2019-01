Domenica 20 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Domenica 20 gennaio 2019. La Dottoressa Giò sfida Fazio : La Dottoressa Giò - Barbara d'Urso Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Torna il programma di Fabio Fazio e lo fa con un tributo a Fabrizio De Andrè, che vedrà coinvolti Dori Ghezzi, Nicola Piovani e, in collegamento telefonico, Cristiano De Andrè. Ospiti della serata anche Alessandro Battista, i Maneskin, Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. A seguire, al tavolo, interverranno Nino Frassica, Enrico Bertolino, Kabir Bedi, Carla Signoris, ...

Dottoressa Giò – Seconda puntata di Domenica 20 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : La Dottoressa Giò è tornataa a distanza di venti anni. Barbara D’Urso è riuscita a riportare in onda la fiction che tanto successo aveva avuto il 1997 e il 1998 su Rete4 in cui interpretava la ginecologa Giorgia Basile. Le riprese sono state fatte nei mesi estivi, a tempo di record, per quattro nuove puntate […] L'articolo Dottoressa Giò – Seconda puntata di domenica 20 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. sembra essere il ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata di Domenica 20 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 20 gennaio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha capito che Hope (Annika Noelle) è ancora innamorata di Liam (Scott Clifton) e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non finisca. Intanto Bill (Don Diamont) spiega a Liam che non lo denuncerà ma in cambio dovrà cedergli Steffy! Thorne (Ingo Rademacher) cerca di convincere Katie (Heather Tom) a non sposare ...

Oroscopo giornaliero di Domenica 20 gennaio : Cancro affettuoso - Acquario dispiaciuto : L'Oroscopo giornaliero che riguarda la giornata di domenica 20 gennaio si fa ricco di avvenimenti che interessano la sfera affettiva, influenzata dal transito planetario dettato dalle effemeridi. Come sarà questa giornata di riposo e come la vivranno i segni zodiacali? La congiunzione di Urano e Marte in Ariete manda influssi carichi di energia esplosiva e anche la Luna in Cancro non scherza. Buone in generale le previsioni astrologiche. Luna ...

Torna Genius Loci : Domenica 20 gennaio primo appuntamento a Conzano : ... Emanuele Demaria, unitamente a presepi provenienti da diversi paesi extra europei, raccolti da Tata Spada durante i suoi viaggi intorno al mondo. Presenti in mostra anche la collezione di letterine ...

A Brindisi il docufilm su Bruno Gröning. Una via originale per l'equilibrio psicofisico. Domenica 27 gennaio alle 10. : ... si verificano i benefici di questo insegnamento, che vengono raccolti all'interno del "Circolo per l'Aiuto Naturale nella Vita", associazione di volontariato diffuso in tutto il mondo attraverso le ...

Domenica Live e Domenica In : chi sono gli ospiti del 20 Gennaio 2019 : Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In? Nuova Domenica, nuova sfida, nuovi ospiti. Anche questo fine settimana, Mara Venier e Barbara d’Urso ci regaleranno grandi soddisfazioni. Come sempre, i telespettatori non vedono l’ora ci scoprire chi siano gli ospiti che presenzieranno alle nuove dirette di Domenica In e Domenica […] L'articolo Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 20 ...

Le Ragazze 2 - da Domenica 20 gennaio alle 21 : 20 su Rai 3 : domenica 20 gennaio alle 21:20 su Rai 3 appuntamento con la prima puntata della seconda stagione di Le Ragazze, il programma condotto da Gloria Guida

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 20 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 20 gennaio 2019: Isaac non è per niente intenzionato ad arruolarsi… Severo e Carmelo fanno capire a Raimundo che sospettano che sia Donna Francisca ad aver inviato le lettere anonime… Isaac chiede ad Adela e a Carmelo di aiutarlo ad ottenere l’esonero… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e del nostro canale Telegram per essere sempre ...

La dottoressa Giò 2019 - seconda puntata Domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : domenica 20 gennaio, dalle 20.25 su Canale 5, torna in prima serata l’incontenibile Barbara D’Urso con la terza stagione de La dottoressa Giò, la fiction anni 90 che ha goduto di un seguito a ben vent’anni dalla prima messa in onda. Dopo il (presunto?) flop di ascolti del primo episodio, insomma, va in onda il secondo episodio – di quattro totali – che racconta le storie contemporanee della dottoressa Basile, ...

La porta rossa - in replica la terza puntata Domenica 20 gennaio : anticipazioni trama : Terzo appuntamento domenica 20 gennaio alle 21.20 su Rai2 con le repliche della prima stagione de La porta rossa, serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di cui a breve uscirà l’attesa seconda tornata di episodi. Il serial racconta l’insolito percorso investigativo del commissario Leonardo Cagliostro per scoprire il proprio assassino. Colpito alle spalle durante un’operazione anticrimine, infatti, Cagliostro è presente a ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 19 e Domenica 20 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019: Ridge (Thorsten Kaye) torna a casa… Hope (Annika Noelle) cerca di convincere Liam (Scott Clifton) che è giunto il tempo di lasciare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e tornare insieme a lei, nonostante la nascita della bambina sia vicina… Steffy ha ben compreso che Hope ama ancora Liam e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non ...

Beautiful - Una Vita - Il Segreto andranno tutti in onda Domenica 20 gennaio : Il weekend ormai è alle porte e la domanda dei fan di Beautiful, Una Vita e Il Segreto ha già ripreso a rimbalzare nei vari social network dedicati alle tre serie televisive: cosa andrà in onda sabato 18 gennaio? E, soprattutto, la puntata della domenica verrà riconfermata anche questa settimana? Dall'inizio del 2019, infatti, Mediaset ha deciso di concedere spazio alle storie d'amore solitamente in onda nei giorni feriali anche la domenica ...