Di Maio:migranti morti, basta ipocrisia

Suiin mare vedo "molte lacrime di coccodrillo". Così il vicepremier Di, parlando ad Avezzano. "Saremmo degli ipocriti se continuassimo soltanto a parlare degli effetti senza cercare anche le cause". Se la gente parte "è perchè alcuni Paesi Ue, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa"."Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi africani"."L'Ue dovrebbe sanzionare" chi "sta impoverendo questi posti",dice Di.(Di domenica 20 gennaio 2019)