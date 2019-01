Di Battista | ' Non mi candido alle Europee | la Lega restituisca i 49 milioni'

M5s - Di Battista : 'Non ho intenzione di candidarmi per le Europee' : Non ho intenzione di candidarmi per le Europee ". Lo ha affermato Alessandro Di Battista a "Che tempo che fa", aggiungendo "Preferisco aiutare da fuori". "Il reddito di cittadinanza è una cosa che mi ...

Di Battista da Fazio : «Non mi candiderò alle Europee - continuerò a fare politica fuori dal Palazzo» : «Avrei voluto fare solo una legislatura, così ho fatto, l'ho sempre detto». «Continuo ad amare la politica, ma continuerò a farla da fuori: il Palazzo mi sta stretto, non mi candiderò alle Europee». Queste le prime battute di Alessandro Di Battista, uno dei leader del M5S, ospite in televisione da ...

"Fiera di non avere un padre fascista". Boschi risponde di nuovo a Di Battista : Ieri, nel corso di un serrato botta e risposta su Facebook, le aveva rinfacciato di essere "figlia di un banchiere". Oggi Maria Elena Boschi torna a rispondere per le rime ad Alessandro Di Battista e scandisce un "sono molto fiera di non avere un padre fascista" che rimanda alle posizioni del padre dell'ex deputato M5s. "Rispondo ancora a Di Battista che continua a chiamarmi in ballo - dice allora l'esponente Pd, sempre dalla propria pagina ...

Luigi Di Maio - dopo Di Battista da Fabio Fazio la carta estrema per non affondare : chi manderà allo sbaraglio : Per reagire al crollo nei sondaggi, Luigi Di Maio avrebbe in mente una terapia d'urto per galvanizzare gli elettori grillini. Non c'è solo il totem Alessandro Di Battista (che domenica sera sarà a Che tempo che fa da Fabio Fazio per sparare a zero su Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e il Pd). Secon

La Boschi contro Di Battista : "Fiera di non avere un padre fascista" : 'L'atteggiamento radicalchic rappresenta la loro morte politica - ha scritto ieri il grillino - partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che ...

Che tempo che fa - gli ospiti : non solo Di Battista - anche Dori Ghezzi e Diletta Leotta : Non solo Alessandro Di Battista. Torna, dopo la pausa natalizia, domenica 20 gennaio Che tempo che fa. In studio per un inedito omaggio a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa ci saranno Dori Ghezzi e il Maestro Nicola Piovani. Interverrà in collegamento da Genova anche Cristiano De And

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Video – Briatore : “Di Battista? Non so neanche chi sia - i grillini non ci mancano” : Briatore: “Di Battista? Non so chi sia, non lo conosco” Briatore alla cena per la giustizia dove ha partecipato gente come Salvini e Maria Elena Boschi, parla così del Movimento 5 Stelle in particolar modo di Alessandro Di Battista “Di Battista? Non so chi sia non lo conosco. Conosco Grillo. È una serata come tante altre, si parla di un argomento molto importante. La giustizia va riformata con dei processi veloci e dei giudici ...

M5s - Di Maio : “Campagna elettorale di Di Battista? Lui la fa gratis - non è pagato da italiani. Di cosa si deve vergognare?” : “Io vengo sempre criticato, ma siamo andati a Strasburgo per dire che quel Parlamento per noi si taglia e che di Parlamento ne basta uno”. Si difende così a Dimartedì (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dalle critiche rivoltegli per il suo viaggio a Strasburgo con Alessandro Di Battista. Il ministro dello Sviluppo Economico continua:”Il Parlamento della Ue si riunisce quasi sempre a Bruxelles e poi 40 giorni ...

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Di Maio annuncia evento a sorpresa con Di Battista : "Non vi rivelo altri dettagli per evitare l'assalto della stampa" : "Domani evento a sorpresa con Alessandro Di Battista. Non vi rivelo altri dettagli anche per evitare l'assalto della stampa". Lo annunciando Facebook il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio senza dare indicazioni sul luogo dell'evento ma invitando gli utenti a collegarsi domani alle 10 di mattina sul social network.In un lancio del 12 gennaio, l'Adnkronos ha scritto che i due esponenti del Movimento 5 Stelle si dovrebbero a Strasburgo per ...