Di Battista | La Lega restituisca i 49 milioni | sono di tutti noi

Di Battista : 'Non mi candido alle Europee - la Lega restituisca i 49 milioni' : 'Bisogna valutare se la presenza delle Ong non porti a un aumento dei morti in mare', ha detto Alessandro Di Battista ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa , proprio mentre erano in corso i ...

L'eleganza del Ginko. Il Milan dice addio a Giovanni Battista Monti : ... fatta di risultati e fotografie, di interviste e di referti medici, ma soprattutto quella personale, vissuta tra Milanello, San Siro e le centinaia di trasferte in giro per l'Italia e per il mondo, ...

L’eleganza del Ginko. Il Milan dice addio a Giovanni Battista Monti : A sfogliare le annate dell’Almanacco del calcio italiano, per trentadue anni, dal 1966 al 1998, alla pagina dell’AC Milan, a fianco della dicitura “medico sociale” nella scheda dell’organigramma societario compariva sempre il nome di Giovanni Battista Monti. Milanese di Novate come Vincenzo Torria

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Di Battista : 'Non va fatta e non si farà' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Alessandro Di Battista : “Giusto che M5S sia leale alla Lega - c’è un contratto di governo” : Per Alessandro Di Battista la riforma della Lettima difesa contiene "robe descritte come drammatiche e delle cose giuste". Poi ha aggiunto: "Per me la cosa migliore oggi da fare è tirar fuori denari per aumentare le assunzioni nelle forze dell'ordine e pagarle anche di più. È la prima cosa che farei"Continua a leggere

Di Battista in campo per arginare la Lega - Salvini : 'Lo invidio - sta in spiaggia' : Il Dibba farà vedere a tutti i sorci verdi! E' entusiasta il popolo grillino per il ritorno in Istria, e nella battaglia politica, del suo Che Guevara. E i sorci verdi, assicurano nei 5 stelle, Dibba il duro li farà vedere sopratutto ai verdi intesi come leghisti. Ma Salvini è pronto alla battaglia: 'Nessuna paura per ...

Sì Tap e pro-Lega. L’Italia inaspettata che ritroverà Di Battista : Alessandro Di Battista sta preparando lo zaino: il 24 dicembre, il Che Guevara dei 5 Stelle torna a Roma. Peccato che ad accoglierlo troverà un Paese piuttosto diverso da quello che aveva immaginato dopo sei mesi di governo a trazione grillina. Un paese dove la Tap si farà: e al macero le sue stesse promesse («Blocchiamo il gasdotto in due settimane!»). Un Paese dove la Tav non è più tanto inutile. Dove l’Ilva non è stata chiusa. Dove ...

Governo - Scanzi : “C’è crisi nel M5s. Deve dimostrarsi alternativo alla Lega ed è necessario che torni Di Battista” : “M5s? C’è una insofferenza evidente del movimento nei confronti della Lega. Basti ricordare i vecchi rapporti tra di loro o quello che dicevano di Salvini Di Maio e Di Battista e viceversa. Quindi, secondo me, la norma è che prima o poi queste due forze politiche andranno l’una contro l’altra”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “L’aspetto che sembra un po’ calmare ...

Inceneritori - Lega e M5S non sono d’accordo e Salvini punge Di Battista : Inceneritori la questione è molto conosciuta specialmente a Di Maio, la Lega e M5S non sono d’accordo Torna alla carica Luigi Di Maio, ancorandosi di nuovo al contratto: “Gli Inceneritori non sono nel contratto. E poi se parliamo di Inceneritori in Campania c’è già uno dei più grandi Inceneritori in Europa”, dice. “Tra l’altro quella è la mia Regione, c’è la mia famiglia, il movimento ha preso quasi il ...