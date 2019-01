Di Battista a Che tempo che fa ' Non mi candido alle europee Dopo le elezioni riparto per

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista da Fabio Fazio umilia Luigi Di Maio : "Lui e Toninelli..." : Una valanga di gaffe e parole in libertà, culminate nella frase "non ho le prove, ma dietro gli attacchi del sistema mediatico a Danilo Toninelli ci sono i Benetton". O anche "la Francia deve essere espulsa dal consiglio di sicurezza dell'Onu". Così Alessandro Di Battista ospite di Fabio Fazio a Che

Di Battista : “Non mi candido alle europee. Tav più grande sciocchezza che possa fare questo paese” : Le elezioni europee (a cui non si candiderà), gli attacchi a Toninelli, i rapporti con la Lega, il Tav, i migranti. Questi i temi toccati da Alessandro Di Battista durante il suo intervento a Che tempo che fa. Ospite da Fabio Fazio, l’esponente del M5s innanzitutto ha dato una notizia: “Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle europee. Sto vedendo che si può incidere ...

Che tempo che fa - Alessandro Di Battista da Fabio Fazio umilia Luigi Di Maio : 'Lui e Toninelli...' : Una valanga di gaffe e parole in libertà, culminate nella frase 'non ho le prove, ma dietro gli attacchi del sistema mediatico a Danilo Toninelli ci sono i Benetton' . O anche 'la Francia deve essere ...

“Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo e torna dopo la pausa natalizia di quasi un mese.. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista, Neri Marcorè tra gli ...

Che tempo che fa - gli ospiti : non solo Di Battista - anche Dori Ghezzi e Diletta Leotta : Non solo Alessandro Di Battista. Torna, dopo la pausa natalizia, domenica 20 gennaio Che tempo che fa. In studio per un inedito omaggio a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa ci saranno Dori Ghezzi e il Maestro Nicola Piovani. Interverrà in collegamento da Genova anche Cristiano De And

Che tempo che fa - da Fabio Fazio ecco Alessandro Di Battista : il terribile sospetto sull'ospitata : Dopo essere stato ospite dall'amico Andrea Scanzi, su Nove, prosegue il tour televisivo di Alessandro Di Battista dopo il viaggio in Sudamerica. Il grillino sarà ospite domenica di Che tempo che fa di Fabio Fazio in una puntata che si annuncia esplosiva. Lo ha annunciato lo stesso Dibba in un post s

De Luca : “Di Battista? Turista pellegrino che critica lo stipendio di Juncker. Pensi alla paga di Rocco Casalino” : “Ho visto che il Turista pellegrino lì… Di Battista, dopo 8 mesi di bagni di sole in America Latina, ci è venuto a consolare in Italia coi suoi messaggi”. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, esordisce nella sua frecciata contro i 5 Stelle, l’ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista e il portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino. “L’ultima che ha fatto ...

Alessandro Di Battista - l'ultima vergogna : toh che caso - si è scordato di Julian Assange : Del caso Assange, in Italia, si parla poco, e male. Eppure la sua vicenda mette in gioco una delle questioni politiche più importanti di questi anni: quella della libertà di informazione, e dei suoi limiti. Assange, come noto, è stato tra i promotori di WikiLeaks, ha reso di pubblico dominio documen

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Alessandro Di Battista - a verità dietro lo strano ritorno : il retroscena che smaschera il piano grillino : Da quando Alessandro Di Battista è tornato dalla lunghissima vacanza in America Latina, le schermaglie tra grillini e leghisti si sono trasformate in cannonate dritte al petto di Matteo Salvini. È ...

Che lavoro fa (davvero) Alessandro Di Battista? : Alessandro Di Battista è stato deputato della Repubblica Italiana tra le fila del MoVimento 5 Stelle dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018 e durante quella legislatura, la XVII, è stato anche vice presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Ha sempre rispettato le regole sui rimborsi imposte dal M5S e, di fatto, tra i rimborsi mensili e la buona uscita finale al termine della legislatura, ha restituito circa 220mila euro. Nella ...

Video – Briatore : “Di Battista? Non so neanche chi sia - i grillini non ci mancano” : Briatore: “Di Battista? Non so chi sia, non lo conosco” Briatore alla cena per la giustizia dove ha partecipato gente come Salvini e Maria Elena Boschi, parla così del Movimento 5 Stelle in particolar modo di Alessandro Di Battista “Di Battista? Non so chi sia non lo conosco. Conosco Grillo. È una serata come tante altre, si parla di un argomento molto importante. La giustizia va riformata con dei processi veloci e dei giudici ...

Di Battista - sottile - critico ma anche astuto - attacca e colpisce Salvini : Di Battista non ci pensa due volte e sfreccia un attacco al leader della Lega; Matteo Salvini Una “cena da ancien régime” dalla quale “chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano, molto lontano”. È Alessandro Di Battista a bocciare la partecipazione di Matteo Salvini all’evento sulla giustizia organizzato dalla giornalista Annalisa Chirico al quale saranno presenti anche diversi esponenti del Giglio Magico, tra i quali Maria Elena ...

Di Battista : "Perché Salvini a cena con Boschi & Co.?" : Questa sera Matteo Salvini prenderà parte ad una cena organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', che ha come mission quello di proporre e sostenere una "giustizia giusta", partendo dalla consapevolezza che in Italia non esisterebbe un sistema giudiziario equo ed imparziale. A questa cena parteciperanno 250 ospiti, tra i quali una nutrita schiera di magistrati - compresi cinque procuratori capo - oltre ad avvocati, professionisti, ...