Consumi | uova star del carrello nel 2018 | +17%

Citroen C3 GPL 2019 : opinioni - prezzo nuova - usata e km 0 - problemi - Consumi e offerte : Dalle linee morbide e eleganti e dai colori sgargianti e particolari che richiamano l’arte pop di Andy Warhol come il Cobalt Blue o il Ruby Red, l’ Orange Power o l’Almond Green disponibili con diverse combinazioni di tonalità fra tinta, tetto e cerchi in lega, la Citroen C3 è un’automobile giovane e sbarazzina, ideale per chi vive la città in maniera dinamica, attiva e con ambizione. Nella nuova versione che potete acquistare nel 2019 un’altra ...