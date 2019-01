Congresso Pd | Zingaretti | ' C' è fila in tutti i circoli | sono fiducioso'

Zingaretti è in vantaggio nel Congresso dei circoli del Pd : Con l'apertura dei congressi locali, il 7 gennaio scorso, entra nel vivo la corsa per la segreteria del Partito Democratico. E i sondaggi lasciano spazio ai numeri veri, quelli degli iscritti in carne ...

Zingaretti è in vantaggio nel Congresso dei circoli del Pd : Con l'apertura dei congressi locali, il 7 gennaio scorso, entra nel vivo la corsa per la segreteria del Partito Democratico. E i sondaggi lasciano spazio ai numeri veri, quelli degli iscritti in carne ed ossa. I primi, e molto parziali, dati raccontano di una corsa a due tra Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, con Roberto Giachetti ad inseguire il 'gruppo di testa'. Staccati gli altri candidati, Dario Corallo, Maria Saladino e ...

Si apre il Congresso del Pd : dopo i voti nei primi circoli la sfida è tra Zingaretti e Martina : Con il voto nei circoli si è ufficialmente aperto il Congresso del Partito Democratico. I primi risultati, seppur molto parziali e poco indicativi, danno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in testa, di poco avanti rispetto a Maurizio Martina. Terzo, ma molto lontano, il ticket Giachetti-Ascani. Sotto l'1% gli altri tre candidati.Continua a leggere

Regione Lazio - l’ex presidente dell’Iss Ricciardi diventa consulente di Zingaretti. Per molti mossa in vista del Congresso : Un investimento per il futuro. Magari per il possibile salto nazionale. Walter Ricciardi arriva alla corte della Regione Lazio e di Nicola Zingaretti. “Un acquisto per la Champions League più che per il campionato”, ammette qualcuno a via Rosa Raimondi Garibaldi. Dove, nella metafora calcistica, la qualificazione alla “coppa campioni” è rappresentata dalla vittoria al congresso Pd e dal definitivo salto nel palcoscenico nazionale. Per poi ...

Primarie Pd - il ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E spunta l’ipotesi lista unica alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Congresso Pd - Calenda attacca Zingaretti 'Se vogliono ripartire da D Alema - non ci siamo' : ROMA - L'incontro per i vent'anni della Fondazione ItalianiEuropei di Massimo D'Alema, come prevedibile, alimento il dibattito nel Pd. Ad aprilo è l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. ...

Congresso Pd - per il sondaggio Emg Zingaretti vola al 52% - Martina lo insegue con il 33% : Secondo un sondaggio Emg il favorito nella corsa per le primarie Pd continua a essere Nicola Zingaretti, con il 52%, staccando di 19 punti l'ex segretario del Pd, Maurizio Martina (33%). Terzo al 7% è invece Roberto Giachetti. A seguire ci sono Francesco Boccia al 4%, Maria Saladino al 3% e Dario Corallo all'1%.Continua a leggere

Pd - Zingaretti gela Calenda : “Chiede sospensione Congresso? Io invito tutti ai gazebo per salvare il partito e l’Italia” : “Carlo Calenda chiede di sospendere il Congresso? Io invito tutti ai gazebo alle primarie, per salvare il Pd e il Paese”. Così il candidato alla segreteria dem, Nicola Zingaretti, in merito alle parole dell’ex ministro dello Sviluppo economico, che aveva rivendicato nel corso di un’intervista al quotidiano “La Repubblica” la necessità, a suo dire, di fermare il Congresso: “Gentiloni non si sottragga al ...

Pd - Renzi : “Minniti minaccia ritiro? Non mi occupo del Congresso”. Zingaretti : “Gioco macabro per distruggere partito” : Al giorno delle primarie mancano ancora poco meno di tre mesi, ma nel Partito democratico già si litiga. Anzi, il timore di Nicola Zingaretti è che qualcuno stia provando a “distruggere il Pd” con “un gioco macabro“. Il sospettato è sempre Matteo Renzi. Chi ha scatenato la bagarre Marco Minniti, offeso e irritato dall’atteggiamento dell’ex premier tanto da minacciare di ritirare la sua candidatura a segretario ...

Pd - Zingaretti : “Congresso tardivo - lo chiedo dall’anno scorso. Serviva più collaborazione” : “Meno male che la data delle primarie del Pd è stata fissata. Faccio un appello: tutti ai gazebo per cambiare e voltare pagina. Io sono l’unico che chiede il congresso dal 13 marzo dell’anno scorso. Se da parte di tutti ci fosse stata un po’ più di collaborazione forse ce l’avremmo fatta anche prima. Prendo atto, purtroppo, che è una data così in avanti. Tesseramento aperto? Le regole sono scritte”: così il ...

Congresso Pd - Areadem di Franceschini e Fassino appoggerà Zingaretti. Resta il nodo assenza donne tra la candidate : Areadem appoggerà ufficialmente Nicola Zingaretti. La corrente che fa capo a Dario Franceschini e Piero Fassino, alla vigilia dell’Assemblea Pd del prossimo weekend, ha annunciato che sosterrà il presidente della Regione Lazio come suo candidato. “Attorno a lui”, si legge in una nota, “riteniamo che si possa costruire una nuova fase non solo della vita del Pd, coinvolgendo forze vitali della società civile e disegnando ...