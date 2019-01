Confessa l' amante del marito della donna carbonizzata a Erbusco

Stefania uccisa - Confessa Chiara l'ex amante del marito : «Volevo un chiarimento ma non l'ho bruciata» : Una donna, Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, ha ucciso Stefania Crotti, il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di...

Bergamo - Confessa l'assassina di Stefania Crotti. E' l'ex amante del marito : Ha confessato nella notte Chiara Alessandri, la donna di 43 anni accusata di aver ucciso la 42enne Stefania Crotti madre di una bambina di 7 anni. Il corpo della vittima è stato trovato carbonizzato ...

Confessa l’ex amante del marito : “Ho ucciso io Stefania - ma non volevo. Cercavo un chiarimento” : Al termine di cinque ore di interrogatorio Chiara Alessandri ha Confessato: è stata lei a uccidere Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago, in provincia di Bergamo, il cui corpo è stato ritrovato bruciato in un campo vicino ad Adro venerdì pomeriggio. Il movente sarebbe la gelosia. Alessandri, 44 anni, originaria di Rho, nel Milanese, avrebbe infatti...

Stefania - la mamma uccisa. Confessa l'ex amante del marito : «Sono stata io ma non l'ho bruciata. Volevo un chiarimento» : Una donna, Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, ha ucciso Stefania Crotti, il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di...

Donna carbonizzata a Brescia - Confessa l’ex amante del marito : “Abbiamo litigato - non volevo ucciderla” : Chiari Alessandri, 44 anni, ha confessato di aver ucciso Stefania Crotti, la Donna il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di Erbusco nel Bresciano. “Io volevo solo un chiarimento. Poi abbiamo litigato, ma non volevo ucciderla”. Sono le ammissioni che Alessandri ha fatto ai carabinieri di Bergamo e agli inquirenti della Procura di Brescia, dopo che questi ultimi avevano disposto il fermo nei suoi ...

Stefania Crotti - Confessa l'ex amante del marito : «Ma non ho bruciato il corpo» : Abitavano a poche decine di metri di distanza, nella stessa via. Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, è la responsabile del delitto di Stefania Crotti, sporata, con...

Brescia - ha Confessato ex amante marito : 12.07 Una 44enne di Cornago (Brescia) è stata fermata per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne scomparsa da Gorlago, il cui corpo è stato bruciato. Aveva avuto una storia con il marito della vittima. Interrogata a lungo, ha ammesso di aver ucciso la donna,ma nega di aver bruciato il corpo. "Volevo solo un chiarimento",avrebbe detto. Il suo legale spiega che l'incontro tra le due c'è stato, ma la sua assistita "non aveva intenzione di ...

"L'ho uccisa io". L'ex amante del marito Confessa l'omicidio di Stefania - trovata carbonizzata : Chiara Alessandri ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti, ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, della donna accusata di omicidio e di distruzione di cadavere, per il corpo della vittima trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (Brescia) venerdì sera.Il difensore della donna fermata ha spiegato che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la ...

Stefania - uccisa a martellate : l'ex amante del marito Confessa - «ma non l'ho bruciata io» : Abitavano a poche decine di metri di distanza, nella stessa via. Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, è la responsabile del delitto di Stefania Crotti,...

Stefania - la mamma uccisa e bruciata nel bosco. Confessa l'ex amante del marito : «Sono stata io ma non l'ho bruciata» : Una donna, Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, ha ucciso Stefania Crotti, il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di...

Stefania - uccisa e bruciata nel bosco : l'ex amante del marito ha Confessato : Dopo diverse ore di interrogatorio sarebbe arrivata la confessione di una donna di 44 anni, fermata per l'omicidio della...

U&D - Damante Confessa di aver pianto dopo la conclusione della sua relazione con Giulia : Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno formato una delle coppie più chiacchierate del mondo del gossip e ancora oggi, nonostante la loro relazione si sia conclusa ormai da diversi mesi, si continua a parlare di loro. Di recente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un'intervista al magazine "F" nella quale ha dichiarato di aver sofferto molto per la fine della storia d'amore con l'influencer romana. In particolare sta facendo molto ...