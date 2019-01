Come cercare persone su Instagram senza essere iscritti

Malaga - si continua a cercare Julen : Come Alfredino sprofondato nelle viscere della terra : Il pensiero corre ad Alfredino Rampi (inevitabile sia così) che a sei anni cadde in un pozzo per risalire in superficie solo da morto. Dalla scorsa domenica, tutta la Spagna sta seguendo con il fiato sospeso le operazioni per tentare di recuperare Julen, un bambino di appena due anni e mezzo che a Totalàn (località alla periferia di Malaga, nel sud del Paese) è a sua volta finito in fondo a un pozzo profondo 110 metri e di 25 centimetri di ...

