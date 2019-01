Citroen C3 | la nuova serie è per l' uomo metropolitano

La nuova Citroën C3 Uptown - l'auto che strizza l'occhio agli hipster : Cosa c'entra una cera per barba e capelli con un'auto? Moltissimo se fa la cera in questione è firmata Tonsor 1951 - azienda ideata dall’esperienza di tre generazioni di barbieri - ed è realizzata ad hoc per la nuova Citroën C3 Uptown, un'auto che strizza l'occhio all'uomo contemporaneo, giovane, attento allo stile e ai dettagli. Disponibile in solo mille esemplari, e declinata in tre colorazioni: Night Black, Polar White e Platinum Grey, la ...

Citroen C3 GPL 2019 : opinioni - prezzo nuova - usata e km 0 - problemi - consumi e offerte : Dalle linee morbide e eleganti e dai colori sgargianti e particolari che richiamano l’arte pop di Andy Warhol come il Cobalt Blue o il Ruby Red, l’ Orange Power o l’Almond Green disponibili con diverse combinazioni di tonalità fra tinta, tetto e cerchi in lega, la Citroen C3 è un’automobile giovane e sbarazzina, ideale per chi vive la città in maniera dinamica, attiva e con ambizione. Nella nuova versione che potete acquistare nel 2019 un’altra ...

Citroën Total World Rally Team : la nuova C3 WRC : In occasione dell’Autosport International Show di Birmingham, teatro del lancio ufficiale della stagione WRC 2019, il Citroën Total World Rally Team presenta la nuova livrea delle C3 WRC affidate a Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e a Esapekka Lappi-Janne Ferm. Una livrea inedita, pensata per celebrare i cent’anni della Marca, e su cui ritorna Red Bull al […] L'articolo Citroën Total World Rally Team: la nuova C3 WRC sembra essere il ...

Mondiale Rally - Ecco la nuova Citroën C3 WRC 2019 : Svelata oggi la nuova Citroën C3 WRC Plus che prenderà parte al Mondiale Rally 2019. La nuova livrea celebra il secolo di storia del costruttore francese e sfoggia sulle fiancate il marchio Red Bull che torna tra i partner principali insieme agli storici supporter Total e Michelin.Un traguardo da festeggiare. Per celebrare il centenario del marchio, la Citroën ha pensato di realizzare questa nuova livrea molto particolare: sul tetto della C3 ...