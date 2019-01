Che Tempo Che Fa | da Fazio solidarietà a Saviano | Contro di lui frasi terribili

CARLA SIGNORIS/ 'Maurizio Crozza è un uomo meraviglioso e speciale' - Che Tempo che fa - : CARLA SIGNORIS è una delle ospiti della nuova puntata di 'Che tempo che fa', il programma televisivo condotto da Fabio Fazio su Raiuno

KABIR BEDI/ Il bacio con Romina Power? 'Non dico il contrario - la verità rimane fra noi' - Che Tempo che fa - : KABIR BEDI è uno degli ospiti della nuova puntata di 'Che tempo che fa', il programma di successo condotto da Fabio Fazio su Raiuno

Il Museum of Modern and Contemporary Art in Corea del Sud apre la sua quarta sede a Cheongju : MMCA Cheongju Continua a crescere l' MMCA Museum of Modern and Contemporary Art in Corea del Sud, la principale istituzione culturale dedicata all'arte Moderna e contemporanea del paese che vanta ben ...

Che Tempo che fa - Fabio Fazio accusa Salvini sui migranti : "Un giorno..." - a braccetto con le Ong : Scalda i motori, Fabio Fazio. Questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite Alessandro Di Battista ma intanto è il conduttore di Raiuno a sparare a zero contro Matteo Salvini, utilizzando il più triste e banale strumento: l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Leggi anche: "Se facessi come

“Che Tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo e torna dopo la pausa natalizia di quasi un mese.. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quattordicesima puntata del 20 gennaio 2019 – Alessandro Di Battista, Neri Marcorè tra gli ...

DILETTA LEOTTA/ Il fratello : 'è una ragazza molto forte - non si lascia scalfire facilmente' - Che Tempo che fa - : DILETTA LEOTTA è tra gli ospiti del salotto di 'Che tempo che fa', il programma condotto con grande successo da Fabio Fazio su Rai1

Che Tempo che fa : ospiti e anticipazioni stasera 20 gennaio 2019 : Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni stasera 20 gennaio 2019 Questa sera, domenica 20 gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio. Dopo la breve pausa, la programmazione andrà avanti come di consueto, con interviste, approfondimenti e curiosità. Tra i numerosi ospiti avremo l’onore di riavere la cantante Dori Ghezzi, accompagnata da Nicola Piovani. A venti anni dalla scomparsa di Fabrizio ...

LIVE Slalom speciale Wengen 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manChe ore 10.15 : ... ventitreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 Slalom speciale Wengen 2019: i pettorali di partenza Dopo la quinta discesa libera della stagione, la Coppa del Mondo di sci ...

Rugby - Challenge Cup 2019 : altra sconfitta per le Zebre - secondo tempo da dimenticare con La RoChelle : Non si ferma la striscia di sconfitte per quanto riguarda le Zebre: arriva la quinta consecutiva, ancora una volta a causa dei francesi di La Rochelle. Nel back-to-back i transalpini sono dominanti e si impongono anche al Lanfranchi di Parma: nel sesto ed ultimo incontro della fase a gironi della Challenge Cup sconfitta per la compagine tricolore per 22-10. Partono fortissimo i padroni di casa che sembrano poter ingranare la marcia giusta: prima ...

Che Tempo che fa - anticipazioni puntata di domenica 20 gennaio su Rai 1 : anticipazioni della puntata del 20 gennaio di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck

Che Tempo che fa - Fabio Fazio gode. "Ritornerò da lui" - chi riesce a strappare a Mediaset : Fabio Fazio sta pensando a un ruolo speciale per l'amico ritrovato Paolo Brosio. Brosio, prossimo naufrago dell'Isola dei famosi, ha già fatto sapere che appena tornerà dall'Honduras andrà in studio da Fazio, che è la concorrenza. L'Isola va in onda su Canale 5, Fazio su Raiuno. Ma questo e altro pe

Che Tempo che fa - gli ospiti : non solo Di Battista - anche Dori Ghezzi e Diletta Leotta : Non solo Alessandro Di Battista. Torna, dopo la pausa natalizia, domenica 20 gennaio Che tempo che fa. In studio per un inedito omaggio a Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa ci saranno Dori Ghezzi e il Maestro Nicola Piovani. Interverrà in collegamento da Genova anche Cristiano De And