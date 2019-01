C' è posta per te | la ragazza omosessuale ripudiata dai familiari alla fine si è sposata

“Nino - basta lacrime”. C’è posta per te - tutto lo studio scoppia a piangere : Con Nino la vita non è stata buona. Gli ha tolto l’amore della sua vita. La donna che amava. Ma forse gli ha dato molto di più. La sua storia a C’è posta per Te ha commosso tutti. La storia è quella di Nino, un uomo che ha perso la moglie Stefania dopo la nascita della seconda figlia, a cui ha scritto sua suocera per ringraziarlo del grande padre che dimostra di essere e dell’affetto che non le ha fatto mai mancare. “Nino – queste alcune delle ...

VIDEO | Al Bano e Romina fanno cantare lo studio di C'è posta per te (Maria compresa) : Ospiti della seconda puntata di C'è posta per te, Al Bano e Romina hanno coinvolto tutto il pubblico in studio con il noto...

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019. C’è posta per Te 27.35% - Ora o Mai Più 18.45% : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.26 alle 0.34 – la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori pari al 18.45% di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.19 alle 0.50 – la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto ...

Ascolti tv 19 gennaio : C'è posta per te 'asfalta' la prima puntata di Ora o mai più : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, sabato 19 gennaio 2019, caratterizzata in prime time dalla seconda puntata di C'è posta per te, il fortunato people show di Maria De Filippi, che la scorsa settimana ah debuttato con una media di quasi 6 milioni di spettatori e il 30% di share. Su Raiuno, invece, è andata in onda la prima puntata della seconda edizione di Ora o mai più, il talent show con ...

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019. C’è posta per Te 27.4% - Ora o Mai Più 18.5% : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al 18.5% di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha ...

I Democratici hanno rifiutato la proposta di Trump per far finire lo “shutdown” : L'accordo per “riaprire” il governo prevedeva delle concessioni sull'immigrazione in cambio dei finanziamenti per il muro

C'è posta per Te - coppia di ragazze annuncia il matrimonio : i genitori dicono di ?no? : A C'è Posta per Te con Maria De Filippi sabato sera protagonista una coppia di ragazze. I genitori di una delle due giovani hanno detto di "no", almeno davanti alla...

C'è posta per te - storia di un amore saffico : Debora e Denise sono convolate a nozze : Sabato 19 gennaio nella seconda puntata di "C'è posta per te" si è parlato della storia d'amore saffico tra Debora e Denise. Le due hanno annunciato il matrimonio, ma la madre di Denise si è opposta all'idea almeno davanti alle telecamere del talk show di Canale 5. Denise ha invitato la propria famiglia dall'altra parte della busta, ma la reazione non è stata quella desiderata. Debora al padre di Denise: 'Lei sta molto male' In trasmissione chi ...

Rudy Zerbi e il messaggio a Maria durante C’è posta per te : news dopo la polemica : Rudy Zerbi fiero di Maria De Filippi: il messaggio durante C’è posta per te Tutti ci aspettavamo che Rudy Zerbi sarebbe intervenuto dopo la puntata di Amici 18 che lo ha visto scontrarsi con Giordana Angi durante la sfida, eppure almeno finora non è successo niente. Il motivo è presto spiegato: il professore di canto […] L'articolo Rudy Zerbi e il messaggio a Maria durante C’è posta per te: news dopo la polemica proviene da ...

Maria De Filippi - un gesto a C’è posta colpisce : ecco perché ha chiuso l’ultima busta : C’è posta per te, la storia di Leo e i suoi genitori protagonista della puntata di sabato 19 gennaio L’ultima storia di C’è posta per te di sabato 19 gennaio ha visto protagonisti Leo e i suoi genitori. Una famiglia siciliana che si è trasferita in Belgio molti anni fa, ma i genitori sono tornati […] L'articolo Maria De Filippi, un gesto a C’è posta colpisce: ecco perché ha chiuso l’ultima busta proviene da ...

Barzagli - Chiellini e Bonucci in lacrime a C’è posta per te : Nino sorprende i calciatori : A C’è posta per te Barzagli, Chiellini e Bonucci commossi per la storia di Nino Barzagli, Chiellini e Bonucci erano gli altri due attesissimi ospiti di C’è posta per te dopo Albano e Romina. La storia è quella di Nino, un uomo che ha perso la moglie Stefania dopo la nascita della seconda figlia, a […] L'articolo Barzagli, Chiellini e Bonucci in lacrime a C’è posta per te: Nino sorprende i calciatori proviene da Gossip e ...

C'è posta per te - Denise e Deborah si sono sposate : presenti anche i genitori (Video) : Questa sera nel corso della seconda puntata di C'è posta per te 2019 in onda su Canale 5 è stata raccontata la storia d'amore di Denise, una ragazza lesbica che ha chiesto aiuto alla redazione del programma di Maria De Filippi per essere accettata dalla sua famiglia. Denise, infatti, dopo aver dichiarato la sua omosessualità è stata cacciata via di casa e adesso che ha deciso di sposarsi con la sua compagna Deborah, ha chiesto ai suoi familiari ...

C'è posta per te - Denise rinnegata dalla mamma perché lesbica : 'Una figlia sbagliata' : Questa sera, nel corso della puntata di C'è posta per te in onda su Canale 5, è stata raccontata la storia di Denise, una ragazza lesbica originaria di Siracusa, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi dopo che i suoi genitori l'avevano cacciata di casa. Il motivo? Non hanno accettato il suo orientamento sessuale e il fatto che Denise avesse deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata Deborah. Denise rifiutata dalla ...

C'è posta per te 2019 - Maria De Filippi 'benedice' un amore lesbo : "E' una questione di affettività" : ...