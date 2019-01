Casting per Ciao Darwin a Palermo e Catania

Casting per il film 'Tu scendi dalle stelle' e per uno spot TV da girarsi a Rimini : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il film Tu scendi dalle stelle, diretto da Leonardo Ferrari Carissimi, ma anche per la realizzazione di uno spot televisivo per una nota marca di liquori da girarsi a Rimini. Tu scendi dalle stelle Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per il nuovo film diretto dal ...

Casting per 'L'amica geniale' - in onda sui canali RAI - e per una web serie : Casting già partiti per la ricerca di numerose comparse per la realizzazione della nuova edizione della serie televisiva, in onda sulle reti RAI e tratta dai romanzi di grande successo scritti da Elena Ferrante, dal titolo L'amica geniale. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni di attori e attrici per una interessante web serie, da girarsi a Torino e a Cuneo, diretta da Ruggieri Cilli e di genere horror. L'amica geniale Dopo l'enorme ...

Casting per una serie Tv per la Rai e il film 'I Baci di Giuda' : Selezioni attualmente aperte per la ricerca di attori e attrici e di figuranti speciali per una serie televisiva prodotta da Bibi film Tv per la Rai. Sono inoltre in preparazione i Casting, che si svolgeranno a breve su convocazione, per la ricerca di attori e attrici, per ruoli da co-protagonisti e ruoli secondari, per il film dal titolo "I Baci di Giuda", tratto dall'omonimo romanzo scritto dal regista del film Umberto Rey. Una serie ...

Casting per un film di produzione internazionale e 'Benevento Città Spettacolo' : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di giovani attori e attrici, con ruoli da protagonisti, per il film dal titolo Glassboy. Si tratta di una coproduzione internazionale, diretta da Samuele Rossi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici (con considerevoli abilità nell'ambito del canto), per il festival Benevento Città Spettacolo. Glassboy Per un nuovo film diretto dal regista Samuele Rossi, le cui riprese verranno ...

Casting per la serie TV 'Rocco Schiavone' e per il video musicale di un rapper : In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono dei Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per la serie televisiva in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione del video musicale di un noto rapper (il cui nome non è stato ancora pubblicamente rivelato), da girarsi a Bergamo e dintorni....Continua a leggere

Casting per due video musicali a Roma e Milano e un cortometraggio in Veneto : Sono tuttora aperte le selezioni di Dreaming Casting per realizzare due interessanti video musicali, da girarsi rispettivamente a Roma e a Milano. Nel primo caso si cercano uomini tra i 20 e i 40 anni, nel secondo modelle di bellissima presenza. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni di ruoli da protagonista e figurazioni speciali per la realizzazione di un importante cortometraggio, prodotto dalla casa di produzione Readstring, con ...

Rocco Schiavone 3 - i Casting sono aperti in Valle d’Aosta : La terza stagione di Rocco Schiavone si farà, e i casting sono aperti: come si legge sul sito aostasera.it, “Cercasi attori per la terza stagione della serie tv di Rai 2 di Rocco Schiavone, che verrà girata prossimamente in Val d’Aosta”. I desiderata sono i seguenti: attori e attrici, dai 18 ai 75 anni, che non abbiano già partecipato alle precedenti stagioni. L’invito è rivolto ad attori professionisti ma anche non ...

Ancora in corso i Casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : come partecipare : Continuano senza sosta, a riprese in corso a Roma, i casting per comparse nella serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi: dallo scorso settembre, ormai, a fasi alterne, si girano nella Capitale diverse scene della nuova serie Sky, ambientata nel mondo dell'alta finanza tra Londra e l'Italia. La nuova produzione internazionale di Sky e Lux Vide è un adattamento televisivo del romanzo omonimo del finanziere Guido Maria Brera, con ...

Casting collegati alla serie TV 'Maggie & Bianca' e per uno spettacolo teatrale in tour : Sono tuttora aperte le selezioni per la nota serie TV e i relativi eventi di Maggie & Bianca, sia in relazione al noto programma televisivo per ragazzi che a iniziative nei settori della moda e della pubblicità del Maggie & Bianca Fashion Friends. Sono inoltre attualmente aperti i Casting per un uno spettacolo teatrale correlato al Centro Studi Teatrali di Roma da portare in tour in tutta Italia. Maggie & Bianca Fashion ...

Casting per il programma Rai 'Reazione a Catena' e per uno spettacolo teatrale a Milano : In queste settimane non mancano le opportunità per chi vuol cimentarsi nel mondo della televisione e del teatro. In particolare ci sono dei Casting tuttora aperti per quanti desiderano prendere parte come concorrenti al noto game show dal titolo Reazione a catena, condotto da Gabriele Corsi e in onda su Rai Uno. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici per ruolo da protagonista per uno spettacolo teatrale diretto dal regista Gianluca ...

Casting per uno shooting fotografico a Torino e un video da girare in Puglia : Casting attualmente aperti per una interessante iniziativa che si svolgerà prossimamente a Torino a cura dell'agenzia GiZa Eventi. A tale proposito, si cercano alcune hair models con pregressa esperienza nel settore. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di modelle di carattere professionistico per la realizzazione di un video correlato al make up, le cui riprese verranno successivamente effettuate in Puglia. shooting fotografico per ...

Casting per un film con Giovanna Mezzogiorno e uno spettacolo teatrale a Roma : Casting attualmente in corso per la ricerca di comparse per un nuovo film diretto dalla celebre regista Cristina Comencini dal titolo "In buona compagnia". Le riprese verranno poi effettuate tra Napoli e dintorni. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di uno spettacolo teatrale, dal titolo "Tra virgolette", che verrà messo in scena a breve al Teatro Le Sedie, a Roma. 'In buona compagnia' Per realizzare ...

Casting per 'La Corrida' - condotta da Carlo Conti su Rai Uno - e per Planet Model Agency : Sono attualmente aperti i Casting per la ricerca di concorrenti interessati a prendere parte alla prossima edizione de La Corrida, il noto programma televisivo condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di volti nuovi e Modelle per l'agenzia Planet Model Agency, con sede principale a Padova, che si occupa innanzitutto, seppur non esclusivamente, di moda e pubblicità, con una particolare ...

Casting per il film 'Semina il vento' e la web serie 'Flatmates' : Selezioni tuttora in corso per un importante film dal titolo "Semina il vento", alla ricerca di vari ruoli. Le riprese verranno successivamente effettuate in Puglia. Sono inoltre ancora aperti i Casting per la ricerca di attori per la realizzazione di un'interessante web serie dal titolo "Flatmates", di produzione indipendente e diretta da Federico Peduzzi e Sergio Proto, le cui riprese verranno poi effettuate a Berlino. 'Semina il vento' Per ...