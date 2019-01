Casa Marco Simoncelli | papà Paolo | Il risultato di tantissimo lavoro

Inaugurata “Casa Marco Simoncelli” nel giorno del compleanno del Sic : un progetto per aiutare persone con gravi disabilità : “Casa Marco Simoncelli” è stata Inaugurata oggi alla presenza di papà Paolo Simoncelli, proprio nel giorno del compleanno del Sic E’ stata Inaugurata oggi “Casa Marco Simoncelli” a Sant’Andrea in Besanigo, frazione di Coriano il paese del Sic. Un centro diurno nato dal progetto “Dopo di Noi”, destinato a famiglie che annoverano persone con gravi disabilità. L’inaugurazione è arrivata non a caso nel giorno del compleanno di ...

Casa Marco Simoncelli : domani l’inaugurazione : Nel giorno divenuto l’annuale ricordo del compleanno del Sic quest’anno ci sarà l’inaugurazione ufficiale di “Casa Marco Simoncelli”. L’appuntamento è domenica 20 gennaio 2019 ore 11.30 in via della Repubblica a Sant’Andrea in Besanigo (RN). Un incontro che concretizza un ambizioso progetto iniziato circa cinque anni fa, a cui sono stati destinati tanto impegno e tutto […] L'articolo Casa Marco Simoncelli: domani ...

Buon compleanno Sic : a Coriano inaugura "Casa Marco Simoncelli" : Il 20 ottobre Marco Simoncelli avrebbe compiuto 32 anni. Per celebrare e ricordare il pilota morto in pista durante il GP della Malesia il 23 ottobre 2011, la Fondazione che porta il suo nome inaugura,...

MotoGp - tutto pronto per l’inaugurazione della Casa Marco Simoncelli : il 20 gennaio l’apertura ufficiale : Nel giorno del compleanno di Marco Simoncelli verrà inaugurata la struttura in cui si ritroveranno famiglie che annoverano persone con gravi disabilità Il sogno sta per diventare realtà, il prossimo 20 gennaio infatti alle ore 11.30 verrà inaugurata la Casa Marco Simoncelli a Sant’Andrea in Besanigo, in provincia di Rimini. Un progetto curato e realizzato dalla Fondazione che porta il nome del pilota scomparso nel 2011 in Malesia, una ...

Lutto a Forlì - malore improvviso in strada mentre torna a Casa : Marco muore a 27 anni : Marco Tentoni, che aveva compiuto poco più di un mese fa 27 anni, è morto stroncato da un malore improvviso mentre tornava a casa sabato notte. È riuscito a chiamare i soccorsi, ma quando l'ambulanza è arrivata era troppo tardi. Ulteriori analisi sulla salma aiuteranno a stabilire le cause del decesso: "Continua a leggere

Dramma per Laura Chiatti e Marco Bocci : i ladri svaligiano Casa prendendo pellicce e oro : Laura Chiatti e Marco Bocci hanno vissuto nelle ultime ore uno tra i drammi più brutti della loro vita. Dei ladri sono entrati in casa e hanno svaligiato il loro appartamento a Marsciano in Umbria in cui vivono con i loro due bambini. L'evento è stato di grossa portata, dal momento che sono spariti oggetti di valore, gioielli, soldi, pellicce e tanto altro, altrettanto significativo è stato lo spavento provato nell'apprendere cosa fosse ...

Marco Bocci e Laura Chiatti - svaligiata la Casa in Umbria : Un ‘regalo’ di Natale anticipato per Laura Chiatti e Marco Bocci che si sono visti svaligiare la propria abitazione a Marsciano, in Umbria, dai ladri. I due attori, al rientro in casa, sono stati vittima di una rapina avvenuta tra lunedi e martedì scorso e sono stati derubati di oro, pellicce e molti altri effetti personali piuttosto costosi. Le forze dell’ordine, che sono state subito allertate, stanno eseguendo le ...

Laura Chiatti e Marco Bocci derubati - ladri dalla finestra : Casa svaligiata - rubati gioielli e pellicce : La casa di Laura Chiatti e Marco Bocci è stata svaligiata dai ladri. La coppia di attori è stata vittima di una rapina tra lunedì e martedì scorso nella loro...

Laura Chiatti e Marco Bocci - i ladri entrano nella loro Casa e portano via pellicce e oro : Rompendo una finestra, i ladri sono riusciti ad entrare nella casa di Marco Bocci e Laura Chiatti e a portarsi via oro, pellicce e molti effetti personali della coppia più o meno costosi. È successo a Marsciano, in Umbria, dove i due attori vivono, nella notte tra lunedì e martedì scorso: Laura e Marco erano fuori e quando sono rientrati a casa hanno trovato la brutta sorpresa. Dopo il furto, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. ...

Svaligiata la Casa di Marco Bocci e Laura Chiatti : I ladri hanno svaligiato la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti in Umbria. Gioielli e pellicce sono state rubate. Un gran bottino per i malviventi che hanno lasciato la casa dei vip completamente a ...

Marco Bocci e Laura Chiatti derubati : ladri svaligiano la loro Casa : Laura Chiatti e Marco Bocci choc: ladri rubano loro pellicce e oggetti di valore Marco Bocci e Laura Chiatti derubati. E’ stata questa la clamorosa news riportata poco fa dal portale Perugia Today. Difatti pare che dei ladri, la scorsa notte, si siano introdotti furtivamente nella casa di Laura Chiatti e Marco Bocci, rubando oggetti di valore e pellicce. La casa sarebbe quella di Marsciano. Secondo la ricostruzione del furto riportata da ...

Marco Bocci e Laura Chiatti - svaligiata la loro Casa : duro colpo per la coppia : Marco Bocci e Laura Chiatti, ladri nella loro casa di Marsciano: portati via oggetti in oro e pellicce Secondo quanto riporta il sito Perugia Today, la casa di Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbe finita nel mirino dei ladri. L’abitazione della coppia di attori umbri sarebbe stata svaligiata nella notte tra lunedì e martedì. I […] L'articolo Marco Bocci e Laura Chiatti, svaligiata la loro casa: duro colpo per la coppia proviene da ...

Svaligiata la Casa di Marco Bocci e Laura Chiatti : rubati gioielli e pellicce : I ladri hanno approfittato dell'assenza della coppia di attori e si sono introdotti nell'abitazione rompendo una finestra

Laura Chiatti e Marco Bocci - svaligiata la loro Casa a Marsciano : Brutta sorpresa per Laura Chiatti e Marco Bocci. La coppia amatissima di attori ha subito un furto. I ladri sono entrati nella loro casa in Umbria, a Marsciano, e hanno rubato molte cose. Laura Chiatti e Marco Bocci vivono a Marsciano da qualche anno. Come riporta Perugia Today, il furto è stato commesso tra lunedì e martedì scorso, quando entrambi erano lontani da casa. Ma come hanno fatto a entrare? I ladri sono entrati dopo aver rotto una ...